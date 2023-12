Po navedbah statistikov so na padec BDP vplivali predvsem industrija s 4,2-odstotnim upadom glede na enako obdobje lani, promet z devetodstotnim upadom in trgovina s 7,6-odstotnim. Področja javne uprave, izobraževanja in zdravstva so medtem zabeležila po približno petodstotno rast.

Uspešne rezultate je Avstrija dosegla tudi v turizmu. »Z več kot 80 milijoni prenočitev med majem in oktobrom so avstrijski ponudniki nastanitev letos zabeležili več rezervacij kot v katerem koli drugem poletju,« je dejal generalni direktor statističnega urada Tobias Thomas.

Razlogov za preplah po njegovih besedah ni, saj se statistiki nadejajo izboljšanja gospodarske slike. Eden glavnih razlogov je umirjanje upadanja prihodkov industrije, ki se bodo po pričakovanjih še dodatno stabilizirali.

Kot dodaja APA, se trenutne gospodarske razmere v Avstriji kažejo tudi v številu plačilno nesposobnih podjetij, ki je nekoliko nad ravnjo pred izbruhom pandemije covida-19, in padanju števila novoustanovljenih podjetij.