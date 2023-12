V soboto zjutraj bodo padavine znova zajele vso Slovenijo, lahko tudi zagrmi. Sredi dneva se bo meja sneženja od severa začela spuščati. Popoldne bo dež ponekod prešel v sneg do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zvečer okrepljena burja.

Dobro jutro, danes bo oblačno, predvsem na zahodu bo pogosto deževalo. Topleje bo. Jutri se bodo padavine zjutraj okrepile. Popoldne bo dež prehajal v sneg. pic.twitter.com/S3KNYnnFaf — ARSO vreme (@meteoSI) December 1, 2023

Opozorilo: Predvsem na severozahodu bo obilno deževalo, do jutri zjutraj bo padlo od 150 do 200, krajevno lahko tudi nad 200 milimetrov padavin. Danes zvečer in ponoči bo med Notranjsko in Dolenjsko ter deloma v osrednji Sloveniji pihal južni do jugozahodni veter, ki v sunkih lahko presega 70 kilometrov na uro.

Obeti: V noči na nedeljo bo rahlo sneženje v notranjosti oslabelo in do jutra ponehalo. V nedeljo se bo od severozahoda razjasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V ponedeljek bo sprva precej jasno. Jutro bo mrzlo in po nižinah megleno. Popoldne bo oblačnost naraščala.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem se nahaja ciklonsko območje s središčem nad Genovskim zalivom. Vzhodneje se nahaja izrazita topla fronta, ki vpliva na vreme pri nas. Z jugozahodnimi vetrovi nad naše kraje v višinah doteka topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo oblačno z dežjem. Popoldne bodo v krajih južno od nas padavine prehodno ponehale. Občutno topleje bo, le v krajih severno od nas pa se bo še zadrževal hladen zrak. V Istri in Kvarnerju bo pihal okrepljen jugo. V soboto bo oblačno s padavinami. Meja sneženja se bo v krajih severno od nas dopoldne spustila do nižin, popoldne pa tudi marsikje drugod. Ob severnem Jadranu bo sprva pihal okrepljen jugo.

Biovreme: Danes in v soboto bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, povečanega notranjega nemira, razdražljivosti, motenj v spanju, utrujenosti in potrtosti.