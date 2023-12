»Težave so na običajnih izlivnih poplavnih mestih,« je za STA povedal poveljnik občinskega štaba CZ Ajdovščina Igor Benko. Dodal je, da naj bi po napovedih hidrologov reka Vipava naraščala nekje do 13. ure, potem pa začela počasi upadati.

V zgodnjih jutranjih urah so v Uhanjah pri Ajdovščini posredovali gasilci Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina, ki so pomagali domačinu pri zaščiti ogrožene perjadi zaradi poplavljanja, pa je za STA povedal direktor poklicne gasilske enote Blaž Mlečnik. Tudi na tem območju so domačini navajeni na poplavljanje ob visokem vodostaju reke Vipave, zato večjih težav ni bilo, je še poudaril.