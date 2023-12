Pri naših zahodnih sosedih je slovenske barve zastopalo osem mladincev v kategorijah od 14 do 18 let: Inti Maček (D14), Vesna Mihelič (D18), Jernej Kozlovič (F14), Bruno Glas (F14), Matic Lavrenčič (F16), Rudi Olenik Čampa (F16), Maksim Goroškov (F18) in Luka Vaupot (F18). Po pričakovanjih se je najbolje odrezala Vesna Mihelič pri dekletih do 18 let. Tekmovanje je začela kot enajsta nosilka, vendar je v konkurenci 86 tekmovalk zbrala kar 7,5 točke in osvojila odlično sedmo mesto. Vesna se je odlično borila skozi celoten turnir in je vseskozi ostajala znotraj prve deseterice, z nekaj športne sreče pa bi lahko posegla še višje.

Vesna Mihelič med slovenskimi mladinkami velja za številko ena, kar s sabo prinaša določena pričakovanja in odgovornosti. Nedavna menjava kluba (iz ŠK Komenda je prestopila v ŠD Mengeš - Trzin) nakazuje, da si po vzoru starejših kolegic Laure Unuk in Vesne Rožič želi novih šahovskih znanj in izkušenj. Prihajajoče šolske obveznosti bodo zagotovo terjale svoj davek, toda verjamemo, da bodo ljubezen do šaha, volja do trdega dela in vztrajnost našli pri Vesni pot do novih velikih uspehov. Mladinska svetovna prvakinja je v isti kategoriji z 9,5 točke postala Ayan Allahverdiyeva. Mlada Azerbajdžanka je še ena v nizu ustvarjanja neverjetnih šahistk v tej državi, ki so na nedavnem evropskem prvenstvu za članice v Črni gori osvojile srebrno kolajno. Recept za uspešnost ženskega šaha v Azerbajdžanu pa lahko iščemo predvsem v velikih denarnih vložkih, ki jih za razvoj šaha namenjajo tako država kot navdušeni meceni zasebnega sektorja.

Slovenski fantje so imeli v številčno kakovostnejši konkurenci še zahtevnejše delo. Predvsem se je izkazal aktualni evropski prvak v hitropoteznem šahu Rudi Olenik Čampa v kategoriji fantov do 16 let. Med 138 udeleženci si je s sedmimi točkami delil 13. mesto, vendar so ga slabši dodatni kriteriji uvrstili na končno 22. mesto. Več smo pričakovali od Matica Lavrenčiča (F16), ki ga je poraz v zadnjem krogu pahnil na skromno 49. mesto. Podobno se je zgodilo tudi Jerneju Kozloviču, ki je zaradi poraza v zadnjem krogu svetovno prvenstvo v standardnem šahu končal na 37. mestu. V tej konkurenci je z 9,5 točke slavil mladi mednarodni mojster Jakub Seemann iz Poljske.

Naši mladinci so znova dokazali, da nadarjene šahiste v Sloveniji imamo in da se lahko povsem enakovredno kosajo s svetovno konkurenco. Spodbudni rezultati so obenem tudi potrditev Šahovski zvezi Slovenije, da je na področju dela z mladimi na pravi poti.