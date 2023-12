»Gremo. Čas je, da napadem svoj najljubši smuk,« sporoča najboljši alpski smučar na svetu, Švicar Marco Odermatt. Sezona svetovnega pokala v hitrih disciplinah za moške naj bi se vendarle začela danes, in sicer v Beaver Creeku. Na eni najatraktivnejših prog na svetu, progi Ptic roparic, so organizatorji v torek in sredo izpeljali dva treninga, najhitrejša pa sta bila branilec malega smukaškega kristalnega globusa Aleksander Aamodt Kilde (1:39,68) in Francoz Cyprien Sarrazin (1:38,09). Včeraj so imeli smukači prosto, v naslednjih treh dneh pa jih čakata dva smuka in superveleslalom.

Po rezultatih na treningih v slovenskem taboru nimajo razloga za optimizem. Slovenska trojica Rok Ažnoh, Martin Čater in Nejc Naraločnik je bila v ozadju. Četrti Slovenec Miha Hrobat, ki ima v tej sezoni visoke apetite in je januarja zablestel s sedmim mestom v Kitzbühelu, si je na treningu v Copper Mountainu poškodoval golen, tako da je na prvem treningu zgolj prevozil startno palčko, na drugem pa se je zaradi bolečin po polovici proge skoraj ustavil. Ali bo v Beaver Creeku tekmoval, se bo 28-letni Kranjčan odločil tik pred tekmo.

Svetovni pokal v ženskem smučanju se bo nadaljeval v Kanadi na novem prizorišču v Tremblantu severozahodno od Montreala. V soboto in nedeljo bosta na sporedu dva veleslaloma, ki bosta hkrati že tretja in četrta preizkušnja v tej disciplini. Ambasadorka prireditve je Valerie Grenier. Kanadčanka je edino zmago svetovnega pokala dosegla januarja letos v Kranjski Gori. Odlično pripravljenost je potrdila na marčevskem finalu v Andori, kjer je zasedla tretje mesto. Na zadnjem veleslalomu v Killingtonu je bila peta. »Tekmovati pred svojimi najbližjimi na domačem prizorišču bo zame gotovo nepozabna izkušnja. Veselim se tekem, ki bosta pomenili veliko promocijo alpskega smučanja v Kanadi. Seveda bom storila vse, da bom dosegla dober rezultat,« napoveduje Valerie Grenier.

Oba veleslaloma v tej sezoni v Söldnu in Killingtonu je dobila Lara Gut Behrami. Švicarka pri 32 letih doživlja novo tekmovalno pomlad in jo je pravi užitek spremljati pri delu. »Po zmagi v Söldnu sem pridobila samozavest. Tokrat se bomo smučarke pomerile na progi, ki je ne poznamo, zato bo zanimivo,« pravi Lara Gut Behrami. Napadala bo svojo jubilejno, 40. zmago v svetovnem pokalu. Glede na to, da se sezona v hitrih disciplinah, v katerih je v karieri dosegla 31 zmag (19 superveleslalomskih in 12 smukaških), sploh še ni začela, je pred Švicarko uspešna sezona, v kateri bo lahko nevarna tudi v boju za veliki kristalni globus skupne zmagovalke svetovnega pokala.

Slovensko trojico bodo v Kanadi sestavljale Ana Bucik, Andreja Slokar in Neja Dvornik, zaradi bolečin v hrbtu pa se vse bolj sezona odmika Meti Hrovat, ki se je vrnila v tekmovalni pogon po enoletni prekinitvi športne poti. Na dosedanjih dveh veleslalomih je od Slovenk točke svetovnega pokala osvojila le Ana Bucik, ki je bila v Avstriji enajsta, v ZDA pa 21.