Avstralska policija je sporočila, da je policista, ki je 95-letno oskrbovanko v domu za starejše v mestu Cooma v Novem Južnem Walesu zadel s paralizatorjem, obtožila uboja. Gospa je zaradi šoka padla po tleh in si hudo poškodovala glavo. Teden dni pozneje je v bolnišnici umrla.

Iz doma Yallambee Lodge v Coomi so 17. maja klicali policijo, češ da 95-letna Clare Nowland, gospa z demenco, grozi z noži. Kot je razvidno iz policijskega poročila, je medicinska sestra nekaj minut čez tretjo uro ponoči na hodniku opazila Nowlandovo z dvema kuhinjskima nožema v levi roki. Hodila je po hodniku, pri čemer se je opirala hoduljo. Sestra jo je prosila, naj ji noža izroči, a je ženica ni hotela poslušati. Začela je hoditi po sobah drugih oskrbovancev in govorila, naj odidejo, potem pa še en nož vrgla proti uslužbencu doma. Poleg reševalcev so na kraj napotili tudi 32-letnega policista Kristiana Whita in njegovega kolega v patrulji. Ob njunem prihodu je bila Nowlandova v prostorih medicinske sestre. Z nožem se je začela približevati policistu, ta pa je nastavil nogo, da bi ustavil hoduljo. Dvakrat jo je opozoril, da bo uporabil paralizator, potem pa grožnjo uresničil. Gospa je kot snop padla vznak. Po pisanju medijev naj bi jo zadel celo dvakrat, v prsni koš in hrbet.

Ravnanje policista z dvanajstimi leti delovnih izkušenj je bilo v javnosti deležno hudih kritik. Policija ga je najprej suspendirala in ovadila zaradi povzročitve hudih poškodb iz malomarnosti. Je bilo pa iz neuradnih virov slišati, da se očitki proti njemu še lahko spremenijo po koncu obdukcije. Rezultate obdukcije je državno tožilstvo dobilo v začetku oktobra. White v zameno za varščino ostaja na prostosti, na sodišče je vabljen 6. decembra. Čaka ga tudi zasebna tožba, ki jo je vložila družina pokojne.