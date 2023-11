Kot pritiče pravi zimi, smo na nekaterih geografskih legah naše dežele že dočakali prvi sneg. Kot so sporočili napovedovalci naše vremenske usode, naj bi nas sicer zanemarljiva količina bele radosti doletela še jutri, še prej pa nas je dodobra zalilo in nam za kratek čas segrelo ledeno ozračje, ki ga je dodobra razburkala še polna luna, ki nas je obsijala minule dni. Da so na delu res močne energetske komponente, ki pritiskajo na nas, sta te dni dokazovala kar dva pripadnika elite iz sveta slavnih slovenskih osebnosti. Neposredno srečanje bližnje vrste z nenavadnimi pojavi je imel poleg poslanca Svobode Aleksandra Prosena Kralja, ki ga je pri glasovanju v državnem zboru oviral kozmični dež, še glasbeni umetnik Dominik Kozarič. Kot so poročale Slovenske novice, je v devetdesetih letih eden bolj priljubljenih pevcev pri nas te dni svoje spletne prijatelje presenetil z objavo pri nas precej neobičajne predstave na nebu. »Aurora nad Domžalami,« je zapisal in v svet in splet lansiral prekrasno fotografijo neba v zelenih odtenkih severnega sija nad domžalskim naseljem. Kot so pohvalili Kozaričev fotografski podvig, je bila objava ena najbolj opaženih in všečkanih na njegovem spletnem profilu.

Ali je v obeh primerih šlo za manjšo fatamorgano ali pa za dejansko odkritje leta, je razložil profesor astronomije, astrofizike in kozmologije Tomaž Zwitter s fakultete za matematiko in fiziko. »'Kozmični dež' ni noben strokovni izraz, saj sicer res obstajajo meteorski roji, ki so redek pojav in za katere se točno ve, kdaj se bodo zgodili, a v tem tednu se ni zgodilo nič takšnega,« je povedal v Prosen-Kraljevem primeru za portal RTVSLO.si, za Kozaričev fotografski podvig leta pa je dejal, da gre za očitno fotomontažo, čeprav je Kozarič povsem resno zatrjeval, da je fotografija pristna. »Spodnje stavbe so bloki ob glavni cesti mimo Domžal, takoj ko greste iz Ljubljane čez železnico. Torej je fotograf stal severno od te glavne ceste, ti trije bloki pa so južno od te ceste. Smer slikanja je rahlo od juga proti vzhodu. V petek ob 21. uri bi moral biti v tisti smeri nad bloki zelo očiten planet Jupiter, pa ga seveda ni. Tudi preostale zvezde so presvetle in teh vzorcev tedaj tam ni. Ob tem bi moral biti severni sij na severu, ne pa na jugu kot na fotomontaži. Ne nazadnje je sij tudi neverjetno svetel, tako svetel navadno ni niti v polarnih krajih, pri nas tudi ni zelen, ampak je to kvečjemu nežna rdečkasta svetloba,« je Zwitter detajlno raztrgal Kozaričevo domžalsko auroro.

Prostovoljna delovna akcija

Tudi Janez Janša, predsednik trenutno najbolj popularne stranke pri nas, je s strani Slovenskih novic dobil krajšo življenjsko lekcijo, saj so se v uredništvu zbali za njegovo življenje. »Janša takole ogrožal svoje življenje, sam pa nasmejan. Pomagal je pri popravilu strehe, a pri tem se ni primerno zaščitil,« se je razbohotil naslov v njihovi spletni ediciji pod fotografijo, ki so jo ujeli na medmrežju, na njej pa je moč prepoznati nasmejanega šefa opozicije na strehi neke še nepokrite dvokapnice. »Kljub temu, da je najverjetneje pomagal pri obnovi hiše po avgustovskih poplavah in da gre za lepo gesto, pa je mnoge na fotografiji zmotilo, da se 65-letni politik pred začetkom del ni bolje pripravil za delo na višini, za kar veljajo posebni varnostni ukrepi. Nekoliko je tvegal tudi z ustrezno delovno opremo. Že res, da se je proti nižjim temperaturam boril v jakni z vojaškim vzorcem in s kapo na glavi, a na fotografiji nima rokavic, ki so ob delu in pri nizkih temperaturah še kako priporočljive,« se je glasila podrobna analiza Janševe pomanjkljive opreme med prostovoljno delovno akcijo.

Ni pa bil predsednik SDS edini ta teden, ki se je poigraval z nevarnimi manevri. Tudi bralni krožek revije Lady je zatrepetal ob fotografiji igralke, pisateljice, publicistke in antropologinje Jerce Legan, kako plava v morju s povsem pravimi morskimi psi. Še dobro, da je bila slika javnosti posredovana, ko je Leganova že priletela nazaj v domovino, sicer bi bil strah še toliko bolj upravičen. Kot so zapisali kronisti njene antropološke raziskovalne študije po Šrilanki, ki jo je zaradi izredno naporne poti sklenila na enem izmed maldivskih otokov, Jerca ne bi bila Jerca, če se ne bi odzvala na izziv plavanja s temi morskimi plenilci. »Ob upoštevanju strogih navodil glede obnašanja med temi morskimi sesalci sem lahko zaplavala kar s celo jato morskih psov. Počutila sem se kot ena izmed njih in občutki so bili nepopisni. Dan zatem sem plavala še z izjemno redko vrsto želv na koralnem grebenu, kamor sem šla spoznavat na desetine eksotičnih vrst rib in koral,« jim je, kot so se javno pohvalili, zaupala neustavljiva raziskovalka, ki je, kot so še obelodanili, res strastna potapljačica, a doslej je bila največja žival, s katero je plavala, delfin na Kubi, s tem da se vsako poletje v Jadranskem morju rada druži tudi z morskimi zvezdami in hobotnicami.

Mitja Rotovnik ima neuničljiv avto

Na neprecenljivo raziskovalno antropološko ekskurzijo se je pred kratkim odpravil še priljubljeni slovenski glasbenik, kot so ga opisali zainteresirani javnosti v periodični publikaciji z imenom Lady, Rok Ferengja, ki se je ob praznovanju svojega 50. rojstnega dne odločil za nepozabno avanturo – Yugo Rally 2023. V potopisu smo lahko prebrali, da se je slavljenec skupaj z moškimi prijatelji podal na desetdnevno potovanje po nekdanji Jugoslaviji. 2722 kilometrov dolgo pot z neprekosljivimi avtomobilčki znamke Yugo so začeli v Ohridu, nato pa jih je pot nesla čez Srbijo, Črno goro, Bosno in Hercegovino, Hrvaško in nazaj v Slovenijo, med potjo pa se je Roku in ekipi zgodilo veliko dogodivščin. »Mojemu yugu je na primer sredi njiv odpovedal motor. Med popravilom nas je obiskal lokalni mehanik z rezervnimi deli, ki jih je imel na srečo doma. Lokalci so bili izjemno prijazni, nahranili so nas, nam ponudili pijačo, vendar niso hoteli sprejeti nobenega plačila. Dovolili pa so, da sem dal denar v posteljico otroka, saj ni bil star še niti eno leto. Pri njih je ta gesta običaj in tega nikoli ne zavrnejo. Samo tako sem se jim lahko oddolžil,« je o nenavadnem popotovanju in še bolj nenavadnih običajih pripovedoval Ferengja.

Če bi se Rok na tako dolgo pot odpravil z avtomobilom Mitje Rotovnika, audijem A4 letnika 1997, mu nikakor ne bi bilo treba v otroško posteljico stresati denarcev, saj, kot se je pobahal znameniti nekdanji direktor Cankarjevega doma, ki je poveljeval tej kulturni instituciji od leta 1982 do upokojitve leta 2014, pred tem pa je bil na republiški konferenci SZDL operativno odgovoren za kulturno politiko, vodil pa je tudi izvršni odbor ljubljanske kulturne skupnosti, kot so zapisali v Nedeljskem dnevniku, ni šans, da bi se njegovo vozilo sploh kdaj znašlo v okvari. »Avto sva vozila le midva s šoferjem in kupil sem ga misleč, da bo dobro služil še kakšna štiri leta. A izkazalo se je, da je bil letnik 1997 res dober, in poleg tega, da je ta avto neuničljiv, se sploh ne kvari,« je zatrdil Rotovnik, ki je še dejal, da se je že sprijaznil, da avta, ki se ne kvari, ne gre menjati, in računa, da bo v dobri formi dočakal leta starodobnika. To se zgodi, ko avto dopolni 30 let.