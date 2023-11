Predlog: 578 evrov mesečnega dodatka sodnikom

Nov poskus pravosodnega ministrstva, da uredi sodniške plače, je dopolnitev zakona o sodniški službi, s katero bi uzakonili mesečni dodatek za opravljanje funkcije v višini 577,73 evra. Sodni svet se o primernosti morebitne stavke sodnikov še ni opredelil, prihajajo pa signali, da posamezni sodniki že zdaj izvajajo tiho stavko. Pri sodnem svetu so skeptični tudi do načrtovanih ustavnih sprememb in nove sodniške zakonodaje.