#intervju Dahee Jeong, žirantka Animateke: Animirani filmi niso samo za otroke

Dahee Jeong spada v sam vrh južnokorejske animacije. Trenutno se mudi v Ljubljani kot gostja in žirantka letošnjega 20. festivala animiranega filma Animateka. Enainštiridesetletna Dahee Jeong je na univerzi v Seulu končala študij vizualnih komunikacij, nato pa sta jo leta 2008 zanimanje in želja po odkrivanju sveta narisanih gibljivih sličic pripeljala v Pariz, kjer je magistrirala iz animacije. Preden je prišla v Ljubljano, da bi se udeležila festivalskega programa in se spoznala z drugimi zanimivimi gosti z vsega sveta, je v okviru Animateke na Univerzi v Novi Gorici vodila delavnico za študente. Njen namen je bil ostriti njihove ideje ter razširiti okvire razmišljanja v njihovih animacijskih poskusih. Je prejemnica številnih nagrad z najpomembnejših festivalov, film Premiki iz leta 2019 je bil med drugim prikazan v sekciji štirinajst dni režiserjev na festivalu v Cannesu. Eden njenih odmevnejših je tudi kratki film Mož na stolu, o katerem je korejska avtorica takole strnila svoja razmišljanja: »Mož na stolu trpi muke in se spopada z dvomi o lastnem obstoju. Je to samo moja izmišljena slika? Sem morda tudi jaz slika, ki so jo ustvarili drugi?« Vprašanja doživljanja sveta z različnih zornih kotov, iskanje eksistencialnega smisla v sobivanju z drugimi so tisto, kar jo navdihuje.