»Od koledarjev in donacij smo zbrali lep znesek. Končni izkupiček sicer še ni natančno izračunan, a govorimo o vsoti okoli 150.000 dolarjev,« je prek spleta sporočil Finec, ki je idejo za prodajo golih fotografij dobil, ko ga je njegova partnerka, avstralska kolesarka Tiffany Cromwell, fotografirala, ko je gol ležal v potoku v Aspnu. Fotografija je postala spletni hit, tudi njo pa so prodali v dobrodelne namene.

»Ljudje so me spraševali, zakaj sem to storil, a ko so izvedeli za dobrodelni namen, so razumeli. Med njimi je bila tudi moja mama, ki je bila sprva zelo zaščitniška,« je dejal Bottas.