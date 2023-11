Maribor. Po tem ko razvpiti doktor davčnih utaj Rok Snežič spomladi letos na predobravnavnem naroku ni priznal očitkov tožilstva o oškodovanju upnikov, se je danes na mariborskem okrožnem sodišču začelo sojenje. Specializirani okrožni državni tožilec Matija Hostnik je predstavil obtožnico, v kateri Snežiču očita, da je oškodoval Finančno upravo Republike Slovenije, torej proračun, za znesek 150 tisoč evrov. To naj bi storil v času, ko je bil v osebnem stečaju.

Rok Snežič nikoli ni skrival, da je osebni stečaj prijavil z namenom, da se znebi davčnega dolga, ki naj bi bil tedaj znašal 400 tisoč evrov. Furs je odločbo o dolgu izdal leta 2010, a Snežič se z njo ni strinjal, trdil je, da tega denarja ni zaslužil, temveč mu ga je v hotelski sobi v gotovini posodila prijateljica Lidija Zrnić iz Bosne in Hercegovine.

Za tožilstvo je posojilo lažno

Sodišče je postopek Snežičevega osebnega stečaja pričelo decembra 2013, točno na njegov 35. rojstni dan, in upnike pozvalo, naj do 5. marca 2014 prijavijo svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice. Furs je v stečajnem postopku prijavil omenjeno terjatev, a ga je prehitela babica Roka Snežiča Marija Juvan. Na podlagi posojilne pogodbe iz leta 2008, iz katere je izhajalo, da je vnuku posodila 400 tisoč evrov, je vpisala hipoteke na njegovi dve stanovanji v Mariboru in na eno v Fiesi. Stečaj sta vodila dva upravitelja, oba prepričana, da gre za fiktivno terjatev, a zaradi več listinskih dokazov, s katerimi je razpolagala babica, je zadnji stečajni upravitelj z njo sklenil poravnavo. Babica je svojo terjatev znižala na 150 tisoč evrov. Ker se je s prodajo Snežičevih stanovanj v stečajno maso nateklo 190 tisoč evrov, je Furs nazadnje prejel le 40 tisoč evrov, za preostanek terjatev pa se je moral obrisati pod nosom. Država je sicer v osebnem stečaju od Snežiča terjala okoli 850 tisoč evrov. Tožilstvo je nato proti Snežiču vložilo obtožnico, v kateri mu očita, da je Furs izigral na način, da je z babico sestavil lažno posojilno pogodbo. Obdolženemu zaradi očitanega kaznivega dejanja oškodovanja upnikov grozi do pet let zapora.

Rok Snežič in njegova odvetnica sta včeraj najprej ponovila to, kar sta trdila že v času predobravnavnega naroka. Da je zadeva že absolutno zastarala. Snežič je v spis vložil mnenje dr. Mihe Šepca iz mariborske pravne fakultete, ki potrjuje navedbe obtoženega o zastaranju. Če je bilo dejanje strojeno leta 2008 - ko je bila posojilna pogodba med Snežičem in njegovo babico podpisana -, zastaralni rok pa je deset let, je zadeva zastarala leta 2018. A četudi bi za datum storitve veljal datum, ko je babica vložila predlog za izvršbo, kar je bilo junija 2012, je zadeva nazadnje zastarala lani poleti.

Furs naj bi terjal že zastaran dolg

Sodni senat, ki mu predseduje sodnica Helena Melliwa, je ta ugovor zavrnilo, sledil pa je daljši zagovor Roka Snežiča. Ta je zatrdil, da posojilo babice ni bilo zgolj fiktivno, ampak da mu je denar res izročila. Izvedenec ekonomsko-finančne stroke dr. Drago Dubrovski, ki je svoje mnenje naredil v času sodne preiskave, pa da ni imel vseh podatkov o premoženjskem stanju babice in dedka, je zatrdil Snežič. Izvedenec je namreč izračunal, da bi lahko babica imela prihrankov kvečjemu za 300 tisoč evrov, posojilo pa je bilo za sto tisoč evrov višje. Snežič je dejal, da izvedenec ni upošteval denarja, ki naj bi ga dedek dobil s prodajo gozda v Savinjski dolini in tudi ne denarja, ki naj bi ga dedek podedoval od premožnejše matere. »Če sem v vsem tem postopku koga oškodoval, sem oškodoval svojo babico. Ta je imela v rokah že pravnomočen sklep o izvršbi, iz prodaje stanovanj bi prejela 200 tisoč evrov, a ker sem sprožil osebni stečaj, izvršba ni bila več možna. Ker je babica kasneje s poravnavo dobila le 150 tisoč evrov, sem jo oškodoval za 50 tisoč evrov, toliko pa znaša korist, ki sem jo pridobil Fursu, saj je ta denar potem dobil ta urad,« je razlagal Snežič. In da se je babica odločila za poravnavo, ker je imela vsega dovolj in je želela, da se zadeva zaključi.

Furs naj bi sicer sodišču priglasil tudi premoženjsko pravni zahtevek v višini 777 tisoč evrov, v katerem so upoštevane tudi obresti, Snežič pa je v zvezi s tem sodišču dejal, da je ta zahtevek sestavljen na podlagi starih podatkov: »V spis sem vložil potrdilo Fursa z lanskega leta, da davčnega dolga nimam več, saj je ta dolg že zastaral.«

Seznam prič, ki naj bi jih zaslišali na sojenju, je dolg, sojenje pa se bo nadaljevalo januarja prihodnje leto.