Kot je danes v izjavi po seji vlade pojasnil minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, predlog novele zakona prinaša mnoge novosti. Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je predvideno tudi za šolarje tretjih razredov, rezultati, ki jih bodo pri NPZ dosegli devetošolci, pa bodo lahko uporabljeni kot eno od meril pri vpisu v srednje šole. A ne še letos. Minister je pojasnil, da bodo potrebni dodatni zakoni in da se bo področje usklajevalo z ravnatelji in drugimi strokovnjaki. »Določeno bo podobno kot pri maturi, na ravni države in ne na ravni vsake šole posebej,« je pojasnil in dodal, da gre za predlog, o katerem se je v preteklosti že veliko govorilo. Ministrstvo si prizadeva, da bi novela zakona o osnovni šoli začela veljati že s prihodnjim šolskim letom.

Obvezni tuj jezik za prvošolce

Veliko se je govorilo tudi o možnosti uvedbe drugega tujega jezika, a slednjega ni v sprejeti noveli zakona. Je pa v njej predvidena uvedba obveznega prvega tujega jezika za prvošolce, kar so med šolarji že preizkusili. Kot je dejal minister, so v noveli predvidene spremembe na področjih, kjer je bilo izraženo soglasje stroke, učiteljev in ravnateljev, predloge, kjer ni bilo dovoljšnega soglasja, pa so raje umaknili. »To ne pomeni, da drugega tujega jezika ne bo, ampak ga začasno ne dajemo v zakon kot obvezo. Bo pa po moje prej ali slej prišlo tudi do tega,« se nadeja.

Spremembe pri podaljšanem bivanju

Spregovoril je tudi o novem konceptu razširjenega programa, v katerega spadajo podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dopolnilni in dodatni pouk, dodatna učna pomoč in neobvezni izbirni predmeti. Kot je razložil, da bo razširjen program po novem preoblikoval v izvajanje vsebin s področja gibanja, zdravja, kulturne in državljanske vzgoje ter z vsebinami s področja vseživljenjskega učenja. »Učenci se bodo v program vključevali prostovoljno, neobvezni izbirni predmeti, ki bodo postali del vsebin razširjenega programa, pa se po novem ne bodo več ocenjevali,« je povedal in dodal, da bodo šole program izvajale pred, med ali po pouku.

Za šolajoče na domu izpiti pri vseh predmetih

Novela zakona napoveduje spremembe tudi na področju šolanja na domu, v katerega je po koronavirusni epidemiji vključenih več učencev kot poprej. Kor je pojasnil minister, bodo morali po novem šolarji, ki se izobražujejo na domu, opravljati izpite iz vseh predmetov. Starši bodo morali šolanje na domu napovedati najkasneje do 16. avgusta in ne do 31. avgusta, kot je veljalo doslej. Če učenci na izpitih v šoli ne bodo uspešni, se bo njihovo pravico do šolanja na domu lahko omejilo.

Spremembe pri šolanju otrok s posebnimi potrebami

Sprememb bo deležno tudi področje, ki ureja izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Po napovedi ministra se uvaja pouk slovenskega znakovnega jezika in jezika gluho-slepih. Zakon bo po novem omogočil organizacijo počitniškega varstva za otroke s posebnimi potrebami, s čimer naj bi rešil problematiko težavnejšega vključevanja otrok s posebnimi potrebami v druge organizirane oblike varstva. Učenci, ki obiskujejo program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom, bodo imeli možnost podaljšanja statusa za tri leta, je še pojasnil minister.