Policiste so včeraj okoli pol enih popoldne poklicali mimoidoči v okolici gramoznice v Bakovcih, ki so v vodi opazili žensko. Bila je okrog 10 metrov od obale in klicala na pomoč. Kriminalist PU Murska Sobota je skočil v vodo, odplaval do ženske in jo privlekel do obale, nato pa so jo s skupnimi močmi povlekli iz vode in odpeljali v bolnišnico. Ženska je bila sicer v šoku in podhlajena, saj je bilo ozračje le nekaj stopinj nad lediščem, vendar je ostala pri zavesti.