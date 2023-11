Predsednik vlade Robert Golob je na današnjem sestanku koalicijskim partnerjem predstavil imena kandidatov za ministre za javno upravo, kmetijstvo ter naravne vire in prostor. Po naših neuradnih informacijah naj bi za ministra za javno upravo predlagal poslanca Gibanja Svobode Franca Propsa, za ministra za naravne vire in prostor naj bi predlagal bodisi nekdanjega ministra Jureta Lebna bodisi trenutnega državnega sekretarja Jožeta Novaka in za ministra za kmetijstvo Vojka Adamiča. Golob naj bi predlog za njihovo imenovanje v državni zbor poslal v kratkem, še danes pa naj bi imena tudi uradno predstavil javnosti. V Svobodi bodo nato v predpisanih zakonskih rokih izpeljali zaslišanja in potrditve kandidatov, je dejal vodja poslanske skupine Svobode Borut Sajovic.

Dva kandidata za prostorski resor

Jure Leben, eden od dveh kandidatov za ministra za naravne vire in prostor, je bil okoljski minister v času vlade Marjana Šarca in je pri slednjem še danes zelo dobro zapisan. Po naših neuradnih informacijah se je v zadnjem času z Golobom precej sestajal, še včeraj zjutraj pa naj bi ga videli v okolici vladnih prostorov. Leben naj bi bil zainteresiran za vnovično ministrovanje, saj ga še zlasti zanima popoplavna sanacija kontaminiranih okoljskih površin. To mu tudi predstavlja izziv. Gotovo ni nepomembno, da je Leben Golobu tik pred volitvami predal svojo stranko Z.Dej, ki jo je nato Golob preimenoval v Gibanje Svoboda.

Zaveznica Jožeta Novaka, drugega kandidata za prevzem prostorskega resorja, naj bi medtem bila predvsem tehnična ministrica za naravne vire in prostor Alenka Bratušek. Tudi Bratuškova je, spomnimo, na neki način dala Golobu svojo stranko, saj se je Stranka Alenke Bratušek z vsemi svojimi člani vred kmalu po volitvah združila z Gibanjem Svoboda.

Nekdanji načelnih upravne enote in rejec koz

Franc Props, edini kandidat, ki naj bi ga Golob predstavil vodjem poslanskih skupin, je medtem poslanec Gibanja Svoboda. Izvoljen je bil v Litiji, kjer je bil pred tem načelnik upravne enote. Še pred tem je bil do leta 2019 direktor ljubljanskega podjetja SPL, upravitelja stanovanjskih sosesk, kjer je bil sicer zaposlen vse od leta 1991. Le za slabo leto dni se je v tem dolgoletnem obdobju preselil v kabinet ministra za okolje in prostor.

Kandidat za vodenje kmetijskega ministrstva naj bi bil Vojko Adamič, sicer županskega kandidata Gibanje Svoboda v občini Ivančna Gorica na lanskoletnih lokalnih volitvah, ki smo ga podrobneje predstavili v tem članku. Sicer je tudi upokojeni polkovnik Slovenske vojske. Adamič je po izobrazbi zootehnik oziroma živinorejec in velik ljubitelj koz. Z njihovim gojenjem se ukvarja profesionalno, na svoji kmetiji v hribih na obrobju Ljubljane pa med drugim ponuja seneno kozje mleko. Poleg zootehnike se je Adamič izpopolnjeval tudi na področju obramboslovja. Med drugim je bil gojenec šole za rezervne oficirje v Bileći. Poklicni vojak je bil v letih 1980–2011. Je nosilec številnih vojaških odlikovanj, tudi častnega znaka Republike Slovenije za zasluge pri osamosvajanju.

V poslanskih skupinah skopi s komentarji

V poslanskih skupinah so s komentarji za zdaj skopi. »Vse nadaljnje komentarje bomo podajali potem, ko bomo videli uradna imena v državnem zboru,« je dejal vodja poslanske skupine SD Jani Prednik. »Vendar verjamem, da se bodo vsi trije na svojih funkcijah zelo dobro znašli in s tega vidika imajo podporo tudi SD,« je dodal.

»Glede na to, da gre za ministre iz kvote Gibanja Svoboda, mislim, da so imena ustrezna in da bodo vsi kandidati tudi potrjeni kot ministri in opravljali delo, ki ga je na teh resorjih veliko,« pa je dejal vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec. Eno od imen, ki se ga je v javnosti omenjalo kot možnega kandidata za ministra za javno upravo, je bil tudi Boštjan Koritnik, ki je to funkcijo opravljal v času vlade Janeza Janše. Njega ni med kandidati, ki naj bi jih premier poslal v parlament.