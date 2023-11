Jahorina in Bjelašnica sta v zimskih mesecih smučarski destinaciji za družine in zaključene družbe, ki prvenstveno bolj kot vrhunsko smuko iščejo odlično zabavo in »jugoslovansko dušo«, ki jo ti kraji ohranjajo s svojo srčnostjo, humorjem in ne nazadnje s ponudbo, ki jo skušajo zadnja leta dvigniti na višjo raven. Tudi zato pogled na močno pozidano naselje Bjelašnice z 2067 metrov visokega hriba danes še vedno močno spominja na gradbišče. V zadnji zimski sezoni, ki je trajala 135 dni, je Bjelašnica naštela več kot 150.000 smučarjev, a so bili ti večinoma dnevni izletniki. Vendar se število gostov, ki pridejo v ta del Balkana, spreminja. Tudi na račun bližine Sarajeva in letališča, ki privabi goste iz nekoč skupne države, vedno več pa je tudi Angležev, Azijcev in Arabcev.

Postati največji smučarski center na Balkanu

Čeprav je bilo v času našega obiska sredi novembra še vse zeleno, je bila ekipa zaposlenih na planini pripravljena na novo smučarsko sezono. Direktor Olimpijskega centra Bjelašnica Jasmin Mehić, ki nas je pospremil do nove šestsedežnice, ki smučarje pripelje praktično na vrh gore, pove, da so v smučarski center v zadnjih letih investirali 20 milijonov evrov, zagotovljenih pa je še 50 milijonov za širitev in povezavo smučišča z Igmanom. »Zavedamo se, da s 16 kilometri prog, kolikor jih je trenutno urejenih, nikakor ne moremo konkurirati drugim smučiščem, zato je velik del dozdajšnjih in prihodnjih naložb usmerjen v širitev proti Igmanu in povezovanje obeh prizorišč v enotno smučarsko središče. Naša želja je, da postanemo največji smučarski center na Balkanu,« ne skriva ambicij sogovornik in doda, da s tem namenom načrtujejo tudi gradnjo dodatnih žičnic. Veliko akumulacijsko jezero na hribu in številne naprave za umetno zasneževanje so zagotovilo za odlične smučarske razmere. »Le še vreme nam mora to omogočiti,« pove Mehić. Smučarje nagovarjajo tudi z ugodnimi cenami – za dnevno smučarsko vozovnico je treba odšteti 24 evrov.

Goste želijo imeti vse leto

Da Bjelašnica ponuja veliko več kot le smučanje, pa nas je že za dobrodošlico nagovoril Mesud Ljuhar, direktor lani odprtega hotela Nomad v kraju Babin Do na Bjelašnici, ki je od smučišča oddaljen le dobrih sto metrov. »V manj kot enem letu, odkar smo odprti, smo dosegli dobro zapolnjenost skozi vse leto – v zimskem času so to seveda smučarji, spomladi in jeseni imamo močan kongresni turizem, poleti pa ljubitelje neokrnjene narave,« je povedal Ljuhar. Na Bjelašnico se vračajo gostje iz regije, med njimi iz Slovenije in tudi iz bolj oddaljenih držav, »veliko pa je ljudi z domačimi priimki, ki so odšli po svetu v iskanju boljšega življenja, a se v svoje domače kraje vračajo na dopust«. Hotelske zmogljivosti v neposredni bližini smučarskega centra so ob iztekajočem se letu, pa tudi januarja in februarja, najbolj zasedene. »Zato vse, ki niso vezani na šolske počitnice, vabim k nam v goste marca. Vreme je po navadi odlično, smuka je zaradi sončnih dni prijetnejša, prav tako se dan daljša in omogoča dodatne aktivnosti v okolici. Pripravljene imamo tudi posebno ugodne ponudbe v tem terminu,« pove Ljuhar, ki ob tem povabi ob kamin sredi prostorne sprejemnice.

Udobna namestitev v privlačnem okolju

Ko gre za dekoracijo hotela, Ljuhar pravi, da so združili prijetno s koristnim. »Vodilna ideja je bila narediti Bjelašnico zaželeno destinacijo vse leto in ustvariti kraj, ki bo ljudi navdušil za preživljanje časa v zdravem okolju. Ta po vsem sodeč posebna gora si zasluži dobro načrtovan in strokovno zasnovan objekt z različnimi vsebinami za sodobne nomade vseh generacij. Udobna namestitev v privlačnem okolju, neposreden dostop do smučišča, velnes in spa, gastropub, restavracija in konferenčni prostori so le nekatere izmed njih,« pove. Že bežen pogled po prostoru pokaže, da v hotelu ničesar ne prepuščajo naključju. Vsaka, tudi najmanjša podrobnost, vključno z imenom, je zasnovana zelo premišljeno. Diskretna razsvetljava, oblečena v pletene smučarske kape, talne obloge, ki spominjajo na bosanske preproge, veliko je tudi lesa, panoramski pogled na iztek smučarske proge z vrha Bjelašnice pa omogočajo ogromna okna.

Še ena prednost Bjelašnice, ki je privlačna tudi za slovenske smučarje – bližina Sarajeva z vsem njegovim šarmom, ki izhaja iz sproščenega vzdušja, živahne umetniške scene, festivalov in fascinantne mešanice otomanske, avstro-ogrske, slovanske, islamske, pravoslavne, katoliške in judovske kulture.