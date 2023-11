Praznično vzdušje dopolnjujejo tudi jaslice, ki jih največkrat postavijo v cerkvah, lahko pa jih s pomočjo igralcev oživijo. Zadnji mesec leta vse bolj skopo dnevno svetlobo nadomesti na tisoče prazničnih luči. Čarobnost pravljične svetlobe nas navdihuje za sprehode po ulicah, polnih zgodb, do prizorišč prazničnih doživetij.

Čarobna Ljubljana in Maribor

Za novoletno okrasitev Ljubljane, za katero že nekaj let poskrbi umetniška družina Modic, je značilno, da ima vsako leto posebno sporočilo. Naslov letošnje novoletne okrasitve je »Oni smo mi«. Kot pojasnjuje avtor koncepta okrasitve Urban Modic, nas opominja, da smo danes staroselci, že jutri morda begunci. Sicer pa smo že poročali o tem, da vsekakor velja obiskati Čarobni gozd na Kongresnem trgu, si ogledati Ledeno kraljico, lesene jaslice na ljubljanskem gradu, Miklavžev sprevod in sejem …

V čarobnem Mariboru bodo mestne ulice in trgi žareli v neštetih pravljičnih lučkah, dodaten čar pa bodo dale svetlobne skulpture Lumina ter praznično okrašene fototočke Čarobne galerije. Okrasitev glavnih ulic s tako imenovanimi čarobnimi nitmi bo ponazarjala povezovanje med ljudmi. Na Glavnem trgu se lahko ustavite v Božični vasi, kjer boste našli darila za svoje najbližje, posebna atrakcija pa bo razgledno panoramsko kolo – ponašalo se bo s svojimi 33 metri višine in obiskovalci boste lahko za šest oziroma osem evrov uživali v razgledu na praznično okrašeno mestno jedro. V Vilinskem mestu se boste prepustili domišljiji, praznične utrinke boste lovili na postojankah Čarobne galerije – v deželi vil, škratov, velikanov, polbogov, otrok in pravih ljudi. Med drugim se boste lahko za pet evrov zapeljali s kočijo po mariborskih ulicah.

Pravljice v Celju, Kranju, Kopru, Portorožu in Piranu

Mesto ob reki Savinji se decembra spremeni v pravljično deželo z otroškimi junaki, vilami, konjički in dobrimi možmi. Ulice starega mestnega jedra se spremenijo v trgovine na prostem, v plesišča in koncertna prizorišča, severni pol, pravljična piškotarna in pravljična dežela pa bodo seveda očarali in v pravljični svet popeljali najmlajše obiskovalce. Pravljično podobo si bo kot vsako leto nadel tudi Stari grad, na katerem se lahko udeležite prvega zimskega srednjeveškega dneva. Pravljično Celje bo v mesecu dni postreglo z več 60 dogodki na osmih prizoriščih.

V prazničnem času staro mestno jedro razsvetlijo Prešernovi verzi, posebnost praznične mestne okrasitve pa bodo še unikatne lesene skulpture kranjskega florista Matjaža Beguša, ki je tudi avtor lesenih jaslic v kanjonu reke Kokre. Pravljični gozdiček na Glavnem trgu bo namenjen otrokom. Tam stojita tudi fotohišica dedka Mraza in poštni nabiralnik, kamor lahko otroci oddajo pismo za dedka Mraza. Vrt gradu Khislstein bo prepreden s svetlobnimi živalmi, čarobnimi predori in zabavnimi fototočkami.

V Kopru morda ne boste doživeli zime v pravem pomenu besede, je pa mogoče doživeti Fantazimo. Poti skozi okrašene mestne ulice in trge vas bodo pripeljale do Kardeljeve ploščadi, kjer stoji novoletno drevo s skoraj 30.000 prazničnimi lučkami. Najmlajši se bodo najbolj razveselili svetlobnih podob živali v Hlavatyjevem parku med koprsko tržnico in semedelsko promenado, posebno doživetje za otroke na Obali pa bo tudi drsanje na ledu le korak stran od morja. V soboto, 2. decembra, bodo na Titovem trgu nastopili Challe Salle, Faraoni, Anika Horvat, Lara Baruca in Tinkara Kovač, na Kidričevi ulici bo potekal Miklavžev sejem, dogajanje Fantazime na Carpacciovem trgu pa bodo popestrile hiške s praznično gostinsko ponudbo. Največje pokrito drsališče ob morju bo sicer v Portorožu, kjer se z odprtjem božično-novoletnega sejma začenja Morje zimskih doživetij. Letošnja novost bo pravljični vlakec, ki bo ves december povezoval praznična prizorišča med Lucijo in Piranom.

Okusi Radol'ce, Kamnik s Plečnikom, potrdilo s severnega pola

December bodo v Radovljici tradicionalno začeli s prižigom prazničnih lučk ob glasbi in ulični prehrani Okusov Radol'ce. Na praznično okrašenem trgu ne zamudite sejmov, ustvarjalnih delavnic, koncertov, predstav … Kamnik v začetku decembra obišče Miklavž, ki na praznično osvetljeno mesto pogleda z Malega gradu. Na slikoviti kamniški ulici Šutni boste lahko ob spoznavanju tradicionalne obrti našli izvirno darilo, kot je denimo kamniška majolika. V mestu, kjer je svoj pečat pustil sloviti Jože Plečnik, lahko najdete izdelke, ki so nekakšen poklon velikemu arhitektu. Posebno doživetje, in sicer večerni sprehod med lučkami, pa vas čaka v Arboretumu Volčji Potok. Tudi Kranjska Gora počasi dobiva praznični videz. Trg pred cerkvijo v Kranjski Gori so popestrile hiške v alpskem stilu in ga spremenile v pravo alpsko vasico. Prvi in drugi konec tedna v decembru bodo otroci v Ljudskem domu ustvarjali, risali in napisali svoje pismo Božičku, ga oddali v Božičkov nabiralnik, pred božičem pa prejeli uradno potrdilo s severnega pola.

Ptujske ulice in trgi bodo decembra zažareli v pravljični podobi. Na mestni tržnici bo zaživelo drsališče, na Miklošičevi bo stal vrtiljak in tam lahko obiščete tudi Božička. Glavno prizorišče decembrskega dogajanja bo pred mestno hišo. Seveda ne bo šlo brez prazničnih stojnic, kjer bo dišalo po lokalnih dobrotah in kuhančku. Tudi Novo mesto bo v prazničnem času zažarelo v soju tisočerih lučk in prav čarobno bo veliko drsališče na Glavnem trgu, osvetljeno z LED-lučmi v ledeni ploskvi. V mestu bo adventni sejem z bogato ponudbo lokalnih rokodelcev in pridelovalcev, sicer pa bo pestro za vse generacije – od lutkovnih predstav za otroke do večernih koncertov.

*** Ponekod je v navadi prepevanje adventnih pesmi, eden od današnjih simbolov adventa je tudi adventni venec s štirimi svečami. Na prvo adventno nedeljo se na njem prižge eno svečo, na drugo nedeljo dve, na tretjo tri in na četrto vse štiri sveče.