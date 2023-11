»Pomembno bo, da izkoristimo trenutke, ko njihova igra ne bo najboljša,« je pot do morebitne zmage svoje ekipe proti zvezdniški poljski ekipi videl Radovan Gačič, trener ljubljanskih odbojkarjev. Ob slovenskem reprezentantu Klemnu Čebulju za Poljake, ki so v prvem krogu nekoliko nepričakovano doma izgubili s Toursom, igrajo še francoski korektor Stephen Boyer in njegov rojak Yacine Louati, oba z zlato olimpijsko kolajno iz Tokia, poljski zdajšnji in nekdanji reprezentanti Fabian Drzyzga, Pawel Zatorski, Karol Klos in Jakub Kochanowski ter Američan Torey DeFalco.

Poljaki brez slabih trenutkov

Gačiču gostje želje niso izpolnili, saj niso imeli slabih trenutkov. V vseh treh nizih so si hitro priigrali prednost dveh, treh ali štirih točk, ki so jo domači odbojkarji vztrajno lovili, ne pa tudi ulovili. V vseh treh nizih so imeli v končnicah nizov svoje priložnosti, predvsem to velja za drugi niz, toda preobrata, ki bi jim prinesel vsaj častni niz, ni bilo. Tudi zato, ker so bili Poljaki odlični v bloku, v tem elementu igre so dosegli kar 14 točk, samo v prvem nizu sedem. Prav tako so naredili manj lastnih napak, so pa bili Ljubljančani celo boljši na sprejemu in servisu ter enakovredni v napadu.

»Podobno kot po prvi tekmi v Trentu spet ostaja nekoliko grenak priokus, zgodba pa je bila podobna. V vseh treh nizih so nam na začetku pobegnili za nekaj točk, nato pa so prednost ohranili do konca, čeprav smo se jim nekajkrat približali. Toda pri takšnih ekipah, kot sta Resovia in Trento, ko nastane takšna razlika, imaš vseskozi občutek, da si tam, da bi lahko, do njih pa ne moreš priti. To je tista razlika, ki v tem trenutku nastaja med nami in njimi, smo pa lahko zadovoljni, da so mladi igralci, ki so stopili na igrišče, vsi igrali dobro in hrabro,« je po tekmi dejal Gačič.

Ljubljančanom je ob kakovosti, ki je bila na strani gostov, primanjkovalo tudi izkušenj, kajti v svoji ekipi imajo številne mlade odbojkarje. Za podajalca Nejca Najdiča je bila to šele druga tekma v ligi prvakov, prav tako za Jako Seška, ki je sredi drugega niza zamenjal nerazpoloženega kapetana Nikolo Gjorgieva, svoje minute je dobil tudi Luka Marovt, medtem ko je Klemen Šen za Ljubljančane igral že lani. »Nimamo si česa očitati. Prikazali smo dobro igro, tudi nasprotnik nas ni podcenjeval, saj je bil pod pritiskom po porazu s Toursom v prvem krogu doma. Vseskozi smo jim bili blizu, toda na koncu nam je vedno nekaj manjkalo, da bi prišlo do preobrata. Veseli me, da dvigujemo formo in če bomo tako nadaljevali, se bomo veselili tudi kakšne zmage v ligi prvakov,« se boljših časov ljubljanske ekipe nadeja njen libero Jani Kovačič.

Čebulj izbran za igralca tekme

»Na naši strani je bilo več konstantnosti, nismo delali nepotrebnih napak. Tu je bila tista razlika, ki smo jo naredili v primerjavi z ACH Volleyjem. Vse čestitke si zaslužijo njegovi mladi igralci in to je dobro tudi za prihodnost slovenske reprezentance,« je po dolgotrajnem čakanju nanj, ko se je moral fotografirati s številnimi navijači, povedal slovenski reprezentant Klemen Čebulj, ki že četrto sezono igra za Resovio in je bil izbran za igralca tekme.

Jutri ob 18. uri bo v Tivoliju še ena tekma na najvišji klubski ravni, ko bodo odbojkarice Calcita Volleyja v tretjem krogu skupine C gostile nemški Potsdam.