Kaj vse lahko prepovemo

V Rusiji greš v zapor, če rečeš, da država izgublja vojno v Ukrajini, ker ji v resnici gre zelo dobro v specialni operaciji. V Nemčiji te vržejo iz službe, če rečeš, da v Gazi ne gre za vojno Izraela proti Hamasu, ampak za nadaljevanje kolonialne politike zadnjih petdeset let. V državnem zboru napredni desni poslanci predlagajo, da bi antisemitizem prepovedali tako, da bi ukinili vsakršno pomoč Palestincem in prepovedali transparente ter proteste v podporo Hamasu. Demokracijo in svobodo ogrožajo že transparenti in protesti. Prav tako napredna zunanja ministrica v istem odstavku ugotavlja, da »stojimo z Izraelom v boju proti terorizmu in ekstremizmu« in da je »edino zagotovilo za varnost Izraelcev mirovni proces, ki vodi k priznanju palestinske države«. Takšne izjave je pametno dajati v zaščitnem jopiču. Gaza je rezultat mirovnega procesa, ki vodi v več smeri, priznanje palestinske države pa ni ena od njih, ker ni več ozemlja, na katerem bi lahko nastala. Kako smo prišli sem?