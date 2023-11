Na otoku Hvaru se po poročanju Slobodne Dalmacije še naprej na veliko gradi. Kot investitorji gradenj se pojavljajo tudi glasbeniki, umetniki in znani športniki, tudi tisti iz Slovenije. Vitarnjo na Jelsi sta že pred časom odkrila brata Viliin Peter Ameršek, legendi ljubljanskega nogometnega kluba Olimpija, mestece Zavala na sončni južni obali Škoja na Hvaru pa obožujeta predvsem predsednik Uefe Aleksander Čeferin in upokojeni slovenski nogometni reprezentant Valter Birsa.

Čeferina večina prebivalcev Hvara že zdaj dojema kot svojega človeka, je ugleden, dostopen in povrhu še navijač »Hajduka«, kje bi torej našli boljšega soseda, piše v Slobodni Dalmaciji. Ker pa je majhna hiška, ki je uradno v lasti njegove žene Barbare, lastnice in vodje fotografske galerije v Ljubljani, precej visoko na hribu in daleč od morja, sta se Čeferinova odločila preseliti bližje obali.

Kupila sta gradbeno zemljišče, zahodno od tamkajšnjega pristanišča in 60 metrov od obale, v velikosti 1660 kvadratnih metrov, trenutno pa čakata na gradbeno dovoljenje za gradnjo vile z dvema pomožnima objektoma. Po neuradnih informacijah je bilo zemljišče kupljeno za okoli 450.000 evrov, kar znese nekaj manj kot 300 evrov za kvadratni meter. Prišlo je že tudi do manjšega zapleta. Ko je prvi mož evropske nogometne organizacije začel ograjevati svojo njivo, je prišlo do pritožb pri enem izmed sosedov, vendar pa se bo zadeva, kot vse kaže, vendarle polegla, poroča Slobodna Dalmacija.

Zavala je sicer v zadnjem času postala veliko gradbišče. Ker pa so so investitorji večinoma ljudje, ki tam stalno ne živijo, domačini s takšnim razvojem dogodkov niso ravno zadovoljni. Še pred poletjem so Slobodni Dalmaciji potožili, da ima kraj statistično 170 prebivalcev in da se število ljudi ne povečuje, raste pa število stavb.

V kraju, ki ga že desetletja zaznamuje miren družinski turizem, se sicer zelo malo vlaga v javne projekte. Do njega pelje ozka in nevarna cesta ter klavstrofobičen predor Pitva-Zavala, ki ga je davnega leta 1962 prebila takratna JLA. V mestu tudi ni ustreznih parkirnih mest, zato so poleti ulice večinoma polne avtomobilov. Že leta se napoveduje obnova in gradnja pristanišča, plaža pa je iz dneva v dan manjša, še poroča Slobodna Dalmacija.