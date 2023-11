Katja Koren Miklavec je zaskrbljena

Člani izvršnega odbora olimpijskega komiteja so tudi štirje podpredsedniki, ki naj bi bili tesni sodelavci predsednika in vodstvenih struktur olimpijskega komiteja. To so Miran Kos (zadolžen je zadolžen za šport za vse), Metod Ropret (vodi sektor vrhunskega športa), Enzo Smrekar (predsednik odbora za gospodarstvo in finance) ter Katja Koren Miklavec (predsednica odbora za športnike in olimpijske vrednote). Bronasta olimpijka iz Lillehammerja 1994 je edina podpredsednica, ki je bila izvoljena. »Nova sestava olimpijskega komiteja se je na začetku svojega mandata največ ukvarjala z olimpijskim festivalom evropske mladine v Mariboru. Sedaj očitno prihajajo na plano druge stvari,« nam je odgovorila Katja Koren Miklavec ter dodala: »Tudi sama sem slišala za številne odhode z olimpijskega komiteja. Sem zelo zaskrbljena, ker gre za uveljavljena imena iz sveta športa. Na prvo žogo ne bi delala zaključkov, saj na to temo še nismo govorili s predsednikom. Morali pa se bomo vsi skupaj vprašati, kje se skriva vzrok za množični odhod ter se odkrito pogovoriti.«