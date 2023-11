Država je letos SSRS dokapitalizirala za 25,5 milijona evrov, od česar bo 10 milijonov evrov namenjenih projektom sklada, 15 milijonov evrov pa za program, po katerem sklad nudi ugodne kredite občinam in lokalnim stanovanjskim skladom. Kot je danes ob predstavitvi aktivnosti SSRS v Ljubljani dejal minister za solidarno prihodnost Maljevac, bosta prihodnje leto sledili vsaj še dve takšni injekciji.

»Takoj po novem letu bomo šli v drugo dokapitalizacijo, prav tako v višini 25 milijonov. Verjamem pa, da bosta naslednje leto dokapitalizaciji vsaj dve, torej vsaj še ena dodatna,« je dejal minister.

Vlada se je po njegovih besedah namreč dogovorila, da ko bodo dokapitalizacijska sredstva porabljena in bo pripravljenih dovolj novih projektov, »bomo takoj zagotovili dodatna sredstva«.

Takšno financiranje je predvideno do leta 2026, ko naj bi bil po načrtih zagotovljen sistemski vir financiranja gradnje javnih najemnih stanovanj v višini 100 milijonov evrov letno.

Direktor SSRS Remec je dejal, da bi lahko sklad, če bodo zagotovljena predvidena finančna sredstva in ob predvideni zadolžitvi za 100 milijonov evrov, do leta 2026 zagotovil do 1000 stanovanj letno. Skupaj z lokalnimi stanovanjskimi skladi in z neprofitnimi stanovanjskimi organizacijami bi lahko v državi letno zagotovili med 2000 in 3000 stanovanj, je dodal minister.

Nova javna stanovanja so po njegovih besedah osrednji del stanovanjske politike. »Teh stanovanj moramo zagotoviti več, da bomo lahko naslovili vse potrebe, ki jih imajo ljudje,« je dejal Maljevac.

Poleg tega bo treba v čim večji meri aktivirati fond praznih stanovanj. Koliko jih je in v kakšnem stanju so, ministrstvo ne ve, zato izbira izvajalca raziskovalnega projekta, v okviru katerega bi te podatke pridobili in vzpostavili sistem njihovega vodenja.

Aktivirati želijo tudi ostala ministrstva, med drugim za prilagoditev zemljiške in davčne politike, glede tega je oblikovana delovna skupina na ravni vlade, je povedal minister. Remec je pri tem poudaril, da je za to, da bo imelo več ljudi dostop do stanovanj, nujen celovit pristop - z uskladitvijo zemljiške, davčne in stanovanjske politike ter s sistemskim financiranjem.

SSRS ima letos zaključenih 228 stanovanj, in sicer v mariborski soseski pod Pekrsko gorco (158 najemnih in 30 oskrbovanih stanovanj) ter na Dolgem mostu v Ljubljani (40 najemnih). Glede slednjih je Remec pojasnil, da jih niso takoj oddali, ker so čakali, ali bodo morda potrebna za namestitev tistih, ki so jih prizadele poplave. Razpis zanje bo objavljen v tednu ali dveh, je napovedal.

Prihodnje leto naj bi bil končan projekt Nova Dolinska v Kopru (91 stanovanj), v 2024 ali v 2025 projekt Podbreznik v Novem mestu (103), nato pa v 2025 in 2026 projekt Partizan na Jesenicah (46), prva faza projekta Ob Savi v Kranju (187) ter prve faze projektov na Lukovici (80), v Lendavi (38) ter Podutik Glince v Ljubljani (60).

Skupna vrednost letos končanih projektov in projektov v gradnji je 152,4 milijona evrov. Sklad jih poleg iz lastnih sredstev financira s posojilom pri Razvojni banki Sveta Evrope (CEB) in iz načrta za okrevanje in odpornost.

Po letu 2025 je predvidena investicija v 1287 stanovanj, od tega 80 oskrbovanih, investicijska vrednost je ocenjena na 242,5 milijona evrov, a sredstev za to še ni zagotovljenih, je povedal Remec.

Poleg lastnih investicij sklad zagotavlja stanovanja v soinvestitorstvu z občinami, v okviru katerega bo letos končanih 11 stanovanj v Slovenskih Konjicah, v letih 2024 in 2025 pa 83 v Novem mestu. Za to je sklad namenil 6,3 milijona evrov.

Prek programa zagotavljanja ugodnih posojil, za katerega je sklad porabil 21,8 milijona evrov, sta letos končana dva projekta, in sicer celjske občinske družbe Nepremičnine Celje (Dečkovo naselje z 92 stanovanji) in ljubljanskega občinskega stanovanjskega sklada (Rakova Jelša II s 156 stanovanji). V letu 2024 naj bi končali še dva, in sicer koprskega občinskega stanovanjskega sklada (Blok 3 v soseski Nova Dolinska s 75 stanovanji) ter ljubljanskega sklada (Zelena Jama F4 z 88 stanovanji).

S sofinanciranjem z lokalnimi skupnostmi bo v 2023 in 2024 zagotovljenih tudi 58 oskrbovanih stanovanj, in sicer v soinvestitorstvu letos 30 v Šmarju pri Jelšah ter s posojili letos 18 v Trbovljah in predvidoma (vloga je še v obravnavi) leta 2024 10 v Veliki Polani.

Na podlagi javnega razpisa je oz. bo sklad na trgu v letih 2023 in 2024 kupil 67 stanovanj, in sicer letos štiri v Sveti Ani ter leta 2024 35 na Ravnah na Koroškem in 28 oskrbovanih v Radljah ob Dravi, za nakupe bo namenil 7,1 milijona evrov.