S PU Ljubljana so sporočili, da so bili včeraj okoli 10. ure obveščeni o tatvini na območju Viča. Do stanovanjske hiše je prišel neznanec, ki se je oškodovanki predstavil kot delavec vodovodnega podjetja, med pogovorom pa ji je iz hiše odtujil gotovino. To sicer ni prvi tak primer, saj policisti obravnavajo vse več primerov tovrstnih drznih tatvin, ko se storilci izdajajo za serviserje oziroma izvajalce raznih hišnih del. Pogosto so žrtve takih prefinjenih tatvin ravno ranljive skupine, predvsem starejši občani, ki jih tatovi zmedejo do te mere, da sploh ne opazijo, da so bili okradeni.

Policija zato opozarja, da naj občani nenapovedanih obiskovalcev ne vabijo v svoje notranje prostore oziroma nadzorujejo njihovo gibanje in početje. V primeru, da se ti izdajajo za serviserje, pa svetujejo, naj od njih najprej zahtevajo vpogled identifikacijske izkaznice ali delovni nalog. Tudi oblačila, videz, govor in vozilo, s katerim se pripeljejo, niso zanemarljiva.