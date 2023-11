V skupini E je Atletico že krog pred koncem potrdil napredovanje v osmino finala, potem ko je s 3:1 v gosteh ugnal Feyenoord.

Pod prvi in zadnji gol na tekmi so se sicer podpisali kar gostitelji sami. V 14. minuti je žoga zadela nepazljivega Lutsharela Geertruido, v svojo mrežo pa je v 81. minuti žogo z glavo poslal Santiago Gimenez. V drugem polčasu je vodstvo Atletica povišal Mario Hermoso (57. minuta), za domače pa je zadel Mats Wieffer v 77. minuti.

Jan Oblak je branil vso tekmo in na 79. tekmi v ligi prvakov ostal pri 34 tekmah brez prejetega zadetka. Argentinski trener rdeče-belih Diego Simeone pa je s klopi vodil še 100. tekmo med evropsko klubsko elito.

Po zmagi Atletica si je osmino finala zagotovil tudi Lazio, ki je v prvem terminu z 2:0 ugnal Celtic. Ta bo po zadnjem krogu končal evropsko sezono, Feyenoord pa spomladi čakajo nastopi v izločilnih bojih evropske lige.

V skupini G je Leipzig v gosteh po preobratu izgubil proti branilcu naslova Manchester Cityju (2:3). Varovanci Marca Roseja so hitro zabili dva gola, pod oba se je podpisal Lois Openda (13., 33. minuta), v drugem polčasu pa je v 55. minuti znižal Erling Haaland, v 70. je izenačil Phil Foden, končni izid pa je postavil Julian Alvarez v 87. minuti.

Benjamin Šeško je na zelenico s klopi namesto Opende vstopil v 60. minuti, nekdanji reprezentant Kevin Kampl pa v 87.

S 15 točkami so si meščani zagotovili prvo mesto v skupini, Leipzig jih ima devet in bo drugi. Young Boys so si z zmago z 2:0 proti Crveni zvezdi ter s štirimi osvojenimi točkami krog pred koncem zagotovili nastop v izločilnih bojih evropske lige. Beograjčani so na dnu z eno točko.

V skupini F si je pred zadnjim krogom Borussia Dortmund z zmago proti Milanu s 3:1 zagotovila nastop v osmini finala. Po remiju Newcastla in Paris Saint-Germaina (1:1) imajo še vse tri preostale ekipe možnost za napredovanje v osmino finala.

Na vrhu je z desetimi točkami Dortmund, ki je proti Milanu povedel po enajstmetrovki v 10. minuti. Natančen je bil Marco Reus. Že pred tem je imel Milan svojo enajstmetrovko, a je Gregor Kobel obranil slab strel Olivieru Giroudu. Še pred polčasom je izenačil Samuel Chukwueze (37.). V drugem polčasu sta zadela še Jamie Bynoe-Gittens v 59. in Karim Adeyemi v 69. minuti.

Milan je na dnu in ima pet točk, toliko jih ima tudi Newcastle, ki je bil tik pred zmago proti PSG (7 točk), a se je ta po enajstmetrovki Kyliana Mbappeja po posredovanju Vara rešil v 98. minuti. Pred tem je za srake gol dosegel Alexander Isak (24.). V zadnjem krogu bo Dortmund gostil PSG, Newcastle pa Milan.

V skupini H si je napredovanje zagotovila Barcelona. Ta je z 2:1 doma ugnala Porto. Portugalci so povedli prek Pepeja v 30. minuti, veselje gostov pa je trajalo vsega dve minuti, saj je bil na drugi strani natančen Joao Cancelo. V 57. minuti je po podaji Cancela zadel še Joao Felix, ki je takoj na začetku drugega dela stresel še prečko.

Barcelona ima 12 točk in bo skupinski del skoraj zagotovo končala na prvem mestu, za drugo vstopnico v osmino finala pa se bosta čez dva tedna na Portugalskem pomerila Porto in Šahtar iz Donecka, ki imata oba po devet točk. Ukrajinci so v zgodnejšem terminu v Hamburgu premagali Antwerpen z 1:0.