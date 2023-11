Po zmagah proti Partizanu in Budućnosti v ligi ABA pri košarkarski Cedeviti Olimpiji lažje dihajo. Sezona v jadranskem tekmovanju je za zmaje za zdaj uspešna, a ker sta Partizan in Crvena zvezda v zadnjih letih močno odskočila in sta v zaključnih bojih zaradi takšnih in drugačnih razlogov nepremagljiva, so se v vodstvu ljubljanskega kluba začeli bolj ozirati na uspehe v evropskem pokalu. V drugokakovostnem evropskem tekmovanju pa imajo zmaji porazne rezultate in vse bolj izgubljajo stik tudi z drugim evropskim klubskim košarkarskim razredom, čeprav so bile napovedi ob združitvi Olimpije in Cedevite precej bolj smele. Celo, da bi v bližnji prihodnosti napadli napredovanje v evroligo. Ljubljančani danes ob 18.30 v Stožicah gostijo Paris, s tem pa zaključujejo prvo polovico tekem rednega dela. Ker je francosko moštvo eno močnejših v evropskem pokalu, slovenskemu predstavniku realno grozi, da jo bo sklenil brez zmage, kar bi bila svojevrstna blamaža.

Prišel Rašid Mahalbašić

Sicer v zmajevem gnezdu v zadnjih dneh ni pretiranih novosti. Trener Simone Pianigiani še naprej ponavlja ene in iste besede, kako se igralci med seboj ne poznajo, da bodo potrebovali čas in da je vse skupaj proces. Le ponosu in želji izkušenih posameznikov se lahko zahvali, da sezona ni izgubljena tudi že v ligi ABA. Ker zdravstvene težave pestijo oba centra Karla Matkovića in Aleksandra Šaškova, je klub posegel po okrepitvi. Z Olimpijo je pogodbo podpisal v Sloveniji rojeni košarkar z avstrijskim potnim listom Rašid Mahalbašić. Z 211 centimetri bo moštvu zagotovo pomagal pod obema obročema, a je njegova kariera pri 33 letih v zatonu, hkrati pa je to v luči politike kluba z razvijanjem mladih igralcev nova povsem kontradiktorna poteza.

»Za nami je težak teden, ki smo ga dobro izpeljali, saj smo premagali Partizana in Budućnost, v Londonu pa bili v igri za zmago do zadnjega. To je trenutek, ko moramo ostati zbrani in se osredotočiti na našo igro. Pozitivni učinki vrnitve Cobbsa so očitni, pa čeprav se s Prepeličem šele spoznavata. Še naprej moramo razvijati naš sistem igre, pa čeprav smo brez Matkovića, ki je pomemben člen v naši igri. V zadnjem obdobju smo okrepili samozavest, v nadaljevanju pa moramo napredovati, saj imamo za to še ogromno prostora. Veliko zahtevamo od igralcev, ki so na voljo, saj imamo skrajšano rotacijo,« je razpredal trener Simone Pianigiani, ki za Paris pravi, da ni le eno najboljših moštev v evropskem pokalu, temveč v vsej Evropi. »Njihove hitre igre ne prekaša nihče. Povprečno dosegajo okoli 96 točk na tekmo. Imajo izjemno kakovostne posameznike in izjemno energijo. Za nas bo to težava, ker nimamo najbolj atletske ekipe. Gledati moramo na to, da izkoristimo naše prednosti in da se nasprotniku enakovredno zoperstavimo.«

Cobbs vesel, da je znova na parketu

Izredno vesel, da se je po poškodbi znova priključil ekipi, je Justin Cobbs. Izkušeni Američan pravi, da serija evropskih porazov ni načela samozavesti ekipe, saj da v slačilnici vlada odlično vzdušje. »Počasi lovim ritem in se spoznavam s Prepeličem, hkrati pa tudi, kje kakšen igralec želi žogo in kakšne situacije jim najbolj ustrezajo. V zadnjem obdobju dosegamo boljše rezultate in tako moramo nadaljevati. Številne tesne končnice nam ne jemljejo energije. V tem uživamo in zaradi tega igramo košarko,« je povedal Justin Cobbs, ki se zaveda, da ga s soigralci proti Parisu čaka izjemno težka naloga. »Morda so celo najboljše moštvo v skupini. A mi smo si okrepili samozavest in ne vidim razloga, zakaj Paris v Ljubljani ne bi padel.«

Evropski pokal, 9. krog, skupina A: BC Wolves – London 87:101, Venezia – Hamburg sinoči, danes ob 18.30: Olimpija – Paris, ob 19. uri: Hapoel – Bešiktaš, ob 20.30: Joventut – Prometej, vrstni red: Paris 7-1, London 7-2, Bešiktaš 6-2, Hapoel 5-2, BC Wolves 4-3, Prometej 4-4, Joventut in Venezia po 3-5, Hamburg 1-7, Olimpija 0-8.