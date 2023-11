MOL je glede vseh pobud in pritožb stanovalcev, ki jih je bilo samo v zadnjih mesecih več kot 50, povsem pasivna oziroma s svojimi ravnanji hrup celo spodbuja. Kumulativni in konstantni vsakodnevni hrup iz vseh virov je za stanovalce neznosen in nam močno kvari kvaliteto življenja, povzroča nam okvare zdravja, zaradi česar so se številni dolgoletni stanovalci mestnega jedra že odselili, center pa tako postaja le še območje za turiste. To je povem nasprotno s prakso urejenih zahodnoevropskih prestolnic, ki so zavezane k skrbi za kvalitetno življenjsko okolje njenih prebivalcev. Ravno pred kratkim je italijansko vrhovno sodišče mestnemu svetu iz Brescie naložilo plačilo odškodnine 50.000 evrov stanovalcema, ker ju ni ustrezno zaščitil pred hrupom in jima je tako kratil pravico do mirnega življenja, zdravega življenjskega okolja in počitka.

Ker stanovalci starega mestnega jedra vedno naletimo na gluha ušesa in ignoranco uprave MOL, nismo več pripravljeni tolerirati protipravne namestitve zvočnikov pod okna naših spalnic in dnevnih prostorov. Ne držijo navedbe MOL v članku, da se glasba predvaja 7 ur na dan, saj v lanskem letu navedenega obsega niso spoštovali in se je glasba predvajala bistveno dlje časa. Omenili bi tudi incident pred nekaj leti, ko je glasna glasba pričela igrati sredi noči in je več ur niso izklopili. Tudi sicer je 7-urno vsiljeno neprekinjeno predvajanje glasbe 7 dni v tednu, več kot mesec dni, ob vsem že obstoječem hrupu, popolnoma nesprejemljivo, še posebej ob dejstvu, da izvajalec za namestitev zvočnikov ne razpolaga z nobenimi soglasji lastnikov zasebnih stavb, na katere so zvočniki nameščeni. Razočarani smo nad aroganco in samovoljo MOL ter njen podcenjujoč odnos do stanovalcev mestnega jedra, saj je njena celotna skrb usmerjena le v množični turizem in komercializacijo javnega prostora.

Ravnanje občine in izvajalca ozvočenja evidentno predstavlja neustaven in nezakonit poseg v lastninsko pravico in pravico do zdravega življenjskega okolja. Sprašujemo se, kaj bi pa vi storili, če bi na vašo hišo brez dovoljenja namestili zvočnike in cele dneve predvajali glasno glasbo?

Mitja Horvat, Ljubljana