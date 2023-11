Prvi od dogodkov v sklopu čarobnega decembra bo prižig luči na novoletnem drevesu v središču Domžal jutri ob 18. uri. Po nekajminutnem ogledu čarobnih lučk se bo dogajanje prestavilo na prireditveno ploščad na tržnem prostoru, kjer se boste lahko ogreli v ritmih domžalskih raperjev BiFriNa3 in skupine Vzrock.

V Domžalah pestro na več lokacijah

Na prihajajoče praznike so se pripravili tudi v Vrtcu Urša. Otroci skupaj s svojimi vzgojiteljicami vabijo to soboto med 10. in 12. uro na novoletni bazar, ki bo na igrišču vrtca na Slamnikarski cesti 26. Na bazarju bodo številne stojnice z izdelki, ki so jih otroci izdelali skupaj s starši in vzgojiteljicami. Za obiskovalce so pripravili voščilnice, novoletne okraske, svečke, srečelov, izdelke iz blaga in pletenin, igrače in venčke ter dobro ohranjene podarjene slikanice in knjige. Ponudili bodo tudi piškote, suho sadje, za prijetno decembrsko vzdušje pa bodo poskrbeli še s prijetno glasbo, kavo, čajem in palačinkami. Zbrani prispevki bodo namenjeni v sklad Vrtca Urša.

Dogajanje bo pestro tudi prihodnji teden. Tako bo v torek, 5. decembra, ob 17. uri otroke obiskal Miklavž. V domžalski športni dvorani bodo za program poskrbeli člani Kulturnega društva Mirana Jarca Škocjana. Tudi letos bo ploščad pred športno dvorano tri petke in sobote zapored gostila čarobni sejem, začeli bodo 8. decembra. V ponudbi bodo papirnati, leseni in keramični darilni izdelki, modni dodatki in pletenine ter drugi izdelki lokalnih ustvarjalcev, za spremljevalni program bo poskrbljeno z božično glasbo ter nastopi najmlajših. V soboto, 23. decembra, pa bo ob 13. uri otroke na ploščadi obiskal Božiček. V četrtek, 28. decembra, bo v Slamnikarskem parku publiko »ogrela« rock skupina Big Foot Mama, v petek bo nastopil ABBA Tribute band, v soboto pa bo oder zasedla legendarna skupina TABU. Vsak dan bo tudi zabava z didžeji DJB Music. Dogodki bodo vse naštete dni med 20. in 24. uro.

S prižigom lučk se odpira tudi drsališče

V Kamniku se bo prednovoletno dogajanje začelo v ponedeljek, 4. decembra, ko bo na Glavnem trgu svoje mesto znova zasedla ledena plošča. Ob odprtju drsališča ob 16. uri bodo otroci iz kamniških vrtcev pripravili novoletni otroški bazar. Božične in novoletne želje bodo otroci lahko predali tudi v čisto pravi Božičkov nabiralnik s severnega pola. Božičkov nabiralnik bo po dogodku čakal v prostorih Turističnega informacijskega centra, kjer bo stal do 11. decembra. Ob 18. uri bo sledil prižig novoletnih lučk. V torek bo otroke obiskal Miklavž, skupaj si bodo ogledali krajšo predstavo, ki jo bodo uprizorili člani Kulturnega društva dr. Franceta Steleta. V petek, 15. decembra, bodo večer razsvetlili ognjeni plamenčki v steklenih lončkih na Šutni. Ob ambientalni glasbi in bleščečih svetlobnih postavitvah se bodo obiskovalci lahko potopili v magičnost decembrskega večera. V središču pozornosti bo prihod Snežnih princes, ki bodo s svojimi bleščečimi plašči in plesom ustvarile pravo pravljično kuliso.

Praznična temperatura v Kamniku se bo dvigala vse do tradicionalnih prednovoletnih koncertov na Glavnem trgu. V četrtek, 28. decembra, bodo nastopili Jet Black Diamond in MRFY, v petek na oder prihaja Nina Pušlar s skupino, kot predskupina bodo nastopili AR'n'BI, v soboto bo množico razveseljevala Tanja Žagar, nedeljsko silvestrovanje na prostem pa bo popestril kamniški narodno-zabavni ansambel Galop. Ob prehodu v novo leto bo nebo nad Kamnikom osvetlil še ognjemet.

Božični sejem v Turnšah Turistično-rekreativno društvo Turnše - Češenik v soboto, 9. decembra, med 14. in 20. uro vabi na božični sejem na prireditvenem prostoru v Turnšah. Pester izbor božičnih daril in domačih izdelkov bo pospremila topla gostinska ponudba v čarobnem ambientu. Za otroke pripravljajo ustvarjalne delavnice, obiskal pa jih bo tudi Božiček s poni kočijo.