Mi to znamo povedati. Nobene groze ne bi bilo, če bi nad gradbiščem železniškega nadvoza pri Črni vdovi zgradili začasni cestni nadvoz in nanj usmerili promet, ki ta čas poteka pod železniškim nadvozom. Zgradili bi torej most nad mostom, cestni most bi bil začasnega značaja, zgradile bi ga lahko inženirske enote Slovenske vojske, ki so kos še mnogo zahtevnejšim nalogam, kot bi bila ta. Zagotovo bi začasni most Ljubljančanom in županu prihranil mnogo mnogo živcev in tudi hudih besed, a problem je, da nas v mestu nihče ne posluša. Mnoge dobre zamisli iz te rubrike v mestu načrtno preslišijo, ker niso njihove. Boste videli, tudi tokrat bo tako.