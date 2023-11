Štirje evropski nogometni velikani so se od moštev, ki bodo igrala danes, že po štirih krogih skupinskega dela v elitni ligi prvakov uvrstili v izločilne boje. Maksimalni izkupiček sta si priborila Bayern München (skupina A) in Real Madrid (skupina C), s po tremi zmagami in enim neodločenim rezultatom pa imata neulovljivo prednost v skupini D tudi Real Sociedad in Inter. V skupini B najbolje kaže vodilnemu moštvu v angleškem prvenstvu Arsenalu, ki naj bi uvrstitev v osmino finala potrdil z današnjo zmago v Londonu proti Lensu.

Največ pozornosti pred zadnjima dvema krogoma skupinskega dela je v skupini A, kjer poteka troboj za drugo mesto. Köbenhavn in Galatasaray imata po štiri točke, eno več od Manchester Uniteda, ki zaenkrat z eno zmago in tremi porazi skrbi za največje razočaranje v ligi prvakov. Manchester bo danes v popoldanskem dvoboju gostoval v Carigradu, ki je prvi medsebojni dvoboj v Angliji dobil s 3:2.

Manchester United igra v zadnjih tednih bolje v angleškem prvenstvu, kjer je po gladkem porazu v mestnem derbiju z 0:3 proti Cityju dosegel tri zmage ter po 13 krogih z osmimi zmagami in petimi porazi napredoval na šesto mesto, za vodilnim Arsenalom pa zaostaja za šest točk. Dodatna težava trenerja Erika ten Haga je, da danes ne bo mogel računati na Marcusa Rashforda, ki ga je UEFA kaznovala s tekmo prepovedi igranja po izključitvi na zadnji tekmi lige prvakov. Vprašljiv je tudi nastop Rasmusa Hojlunda, ki je v tej sezoni v Evropi zabil pet golov, od tega dva proti Galatasarayu. Hojlund si je proti Lutonu natrgal stegensko mišico, zato na zadnji tekmi proti Evertonu ni igral. »Pretekle tekme v ligi prvakov so razkrile naše številne slabosti, ki si jih preprosto ne smemo več privoščiti. Verjamem, da smo jih nekaj odpravili, zato v zadnjem obdobju dosegamo boljše rezultate. Zmagati moramo na zadnjih dveh tekmah in to je naš edini cilj,« je odločen Erik ten Hag.

Medtem ko štirje španski klubi kažejo svojo moč v ligi prvakov (Real Madrid, Real Sociedad, Barcelona in Atletico Madrid), kaže svojo nemoč Sevilla. V štirih krogih je po dvakrat izgubila in remizirala ter za tri točke zaostaja za predzadnjim mestom. V andaluzijski prestolnici računajo na današnjo zmago proti Eindhovnu ter uspeh Arsenala proti Lensu. V takšnem scenariju bi se Angleži prepričljivo uvrstili v izločilne boje, preostali trije klubi pa bi imeli pred zadnjim krogom po pet točk. Sevilla bi po zanjo idealnem scenariju svojo kožo reševala v zadnjem krogu na francoskem severu v Lensu. Teoretične možnosti za napredovanje v izločilne boje ima v skupini C tudi Braga. Portugalci morajo drevi doma premagati Union Berlin, Napoli pa v Madridu ne sme osvojiti več kot točko. V takšnem scenariju bi o drugem mestu odločal zadnji krog, v katerem bi morala Braga zmagati v Neaplju.