Prebivalci Gaze so včeraj trepetali, ali je četrti dan prekinitve spopadov tudi zadnji, kot je bilo uvodoma dogovorjeno med Izraelom in Hamasom ob posredovanju Katarja in Egipta. Vse do večera so o tem spet potekala pogajanja ob posredništvu Katarja, Egipta, ZDA in Evropske unije. Hamas je že prej nakazal, da je naklonjen podaljšanju, Izrael pa je tudi že prej dejal, da je pripravljen za vsakih deset izpuščenih talcev premirje podaljšati za en dan, in na koncu je bil dogovor dosežen. Tako se ponuja tudi priložnost, da se bo dotok krvavo potrebne humanitarne pomoči v Gazo v naslednjih dneh nadaljeval.

Razmerje izmenjave ostaja

»Štiri dni premirja smo izkoristili in odšli na plažo v Deir Balah, da bi se naši otroci lahko zabavali,« je včeraj v Gazi za tiskovno agencijo Reuters povedala Hazem Al Sultan in dodala, da ne ve, kaj se bo po izteku prekinitve spopadov zgodilo z njeno družino. Govorila je v trenutku, ko se je več posrednikov trudilo za dogovor, da to ne bi bil zadnji dan zatišja v Gazi. Med Izraelom in Hamasom se je zapletalo zaradi v nedeljo izročenega seznama talcev, ki naj bi bili izpuščeni včeraj. V Izraelu so imeli z njim težave, ker med predvidenimi za izpustitev ni bilo mater izpuščenih otrok, kot je predvideval dogovor.

Iz mednarodne skupnosti so se vrstili pozivi k podaljšanju prekinitve spopadov, kar se je potem tudi zgodilo. Kot so zvečer sporočili iz gibanja Hamas, se bo dogovor o podaljšanju prekinitve spopadov nadaljeval pod enakimi določili, kot se je izvajal prvi dogovor o štiridnevni prekinitvi spopadov: za vsakega izpuščenega talca Hamasa bodo iz izraelskih zaporov izpuščeni trije Palestinci. V dveh dneh naj bi bilo tako iz Gaze izpuščenih dvajset talcev, v zameno pa bo iz izraelskih zaporov prišlo 60 Palestincev. Podaljšanje premirja so pozdravili tudi v Beli hiši, kjer so izrazili upanje, da bo med izpuščenimi talci tudi kakšen Američan (včeraj je bilo v Gazi še 184 talcev, med njimi tudi osem ali devet Američanov).

Galant napoveduje močnejše napade

Kmalu po oznanitvi podaljšanja prekinitve spopadov je sledila še napoved zadnje izmenjave v okviru prvotnega štiridnevnega premirja – Hamas naj bi pristal na izpustitev dveh mater in devetih otrok, medtem ko se je Izrael obvezal iz svojih zaporov izpustiti tri ženske in 30 mladoletnikov, ki so bili priprti zaradi različnih varnostnih prestopkov.

Ena izmed težav Hamasa očitno je, da ni edina skupina, ki je 7. oktobra zajela talce med terorističnim napadom na Izrael. Te naj bi zadrževal tudi Islamski džihad, morda tudi posamezniki. Hamas je včeraj sporočil, da so locirali še več talcev v Gazi. Prav tako so se pripravljeni pogajati o izpustitvi izraelskih vojakov, ki jih zdajšnji dogovor o izpustitvi civilistov sicer ne zajema.

Izraelski obrambni minister Joav Galant medtem že zagotavlja, da se bodo boji obnovili. Vojakom je dejal, da bo nekoliko spočite hamasovce najprej napadlo letalstvo, nato topništvo, zatem pa še pehota. Po njegovih besedah naj bi bili boji tokrat še ostrejši kot pred prekinitvijo spopadov.

Arabski pozivi k trajnemu premirju Še pred včerajšnjim dogovorom o podaljšanju premirja so se vrstili mednarodni pozivi k takšnemu koraku ali še odločnejšemu – vzpostavitvi trajnega premirja. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU za skupno zunanjo in varnostno politiko Josep Borrell je dejal, da bi tak korak omogočil začetek političnega reševanja konflikta. Za trajno premirje so se zavzeli tudi zunanji ministri Egipta, Jordanije in Savdske Arabije ob robu zasedanja Unije za Sredozemlje, združenja 43 držav sredozemske regije. Savdskoarabski zunanji minister princ Faisal bin Farhan Al Saud je svaril pred posledicami, če prekinitve spopadov ne bi podaljšali. Po njegovi oceni bi nadaljevanje vojaškega zaostrovanja povzročilo »še več uničenja, radikalizacije in nadaljnjega masakra palestinskih življenj«, vse to pa bi se dogajalo na račun regionalne varnosti, vključno z varnostjo Izraela.