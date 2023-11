V Novi Gorici soba, v Ljubljani ulica

Z novim letom bo v Novi Gorici začela delovati goriška varna soba za uživanje drog v nadzorovanem okolju. Gre za prvi takšen projekt v državi in tudi širši regiji. V Ljubljani so naklonjeni tej ideji, a opozarjajo, da je za to potreben širši dogovor.