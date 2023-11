Dodov ni več

Raphus cucullatus, po domače dodo, je bil ptič, ki so ga odkrili leta 1598 na Mavriciju, vzhodno od Madagaskarja. Čeprav populacija tega otoka v 17. stoletju nikdar ni presegla 50 ljudi, so ga nizozemski naseljenci iztrebili v vsega 64 letih. Zadnjega so namreč videli leta 1662. K izumrtju doda naj bi sicer prispevale tudi invazivne živali, ki so jih ljudje naselili na otoku, načeloma pa naj bi bil glavni problem, da se je dodo razvil v okolju brez plenilcev in je bil posledično povsem nepripravljen, ko so v njegovo okolje naposled prišli. Slovenski spletni uporabniki si delimo veliko skupnega z dodom.