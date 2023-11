Ali smo doživeli “mehek pristanek”?

Potem ko so delniški indeksi od avgusta do oktobra izgubljali in je osrednji ameriški indeks S&P 500 v treh mesecih izgubil več kot 10 odstotkov, je november prinesel preobrat. Če so bili vlagatelji že precej pesimistični, se je v kratkem času na finančne trge vrnil optimizem. V dobrih treh tednih je indeks S&P 500 pridobil 11 odstotkov in tako nadoknadil skoraj celotno izgubo od avgusta. V tem času Fed drugič zapored ni dvignil obrestne mere, trg dela je pokazal znake ohlajanja in objavljeni podatki so pokazali, da se inflacija še naprej znižuje. Ob rasti delnic so pridobivale tudi obveznice, kar pomeni, da so se donosnosti oziroma obrestne mere znižale. Če je donos 10-letne ameriške državne obveznice oktobra dosegel 5 odstotkov in je bil najvišji v zadnjih 16 letih, je v tem tednu znašal le še 4,4 odstotka. Tudi geopolitični strahovi so se zmanjšali, saj se spopad na Bližnjem vzhodu za zdaj ni razširil na večje območje, kar je omogočilo pocenitev cene nafte. Sod nafte brent je tako vreden dobrih 80 dolarjev, kar je okoli 10 dolarjev manj kot ob koncu oktobra.