»Seveda si želimo, da bi osvobodili čim več ozemlja, in to čim hitreje, a čeprav se frontna črta ni premaknila, so Ukrajinci ruskim napadalcem uspeli povzročiti velike izgube,« je na novinarski konferenci pred zasedanjem zunanjih ministrov Nata dejal Jens Stoltenberg.

Po njegovem mnenju je treba razlikovati med tem, da se frontna črta ne premika, in tem, da so boji kljub temu zelo hudi. »Vidimo veliko število žrtev in nekaj najintenzivnejših spopadov (...) je dejansko potekalo v zadnjih tednih in nekaj mesecih,« je poudaril. Po njegovih besedah je Ukrajina doslej ponovno osvojila že 50 odstotkov ozemlja, ki ga je sprva zavzela Rusija. »To je velika zmaga za Ukrajino,« je dejal in ocenil, da je Rusija na drugi strani vse šibkejša, tako politično kot tudi gospodarsko in vojaško.

Kot je še dejal prvi mož obrambne zveze, podpora Zahoda Kijevu ne usiha, saj je njegova naloga, da Ukrajini omogoči osvoboditev čim več ozemlja in jo spravi v »najboljši možni položaj« za pogajanja z Rusijo, če oziroma ko bo do njih prišlo. Kljub temu se mora Kijev sam odločiti, kateri so »sprejemljivi načini za končanje te vojne«. Po besedah Stoltenberga bodo tudi zunanji ministri Nata na zasedanju razpravljali o nadaljnji podpori Ukrajini. »V našem varnostnem interesu je, da [ruski] predsednik [Vladimir] Putin ne zmaga v tej vojni,« je vnovič poudaril.