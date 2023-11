#video Snežni kaos v Dalmaciji

Močan sneg v okolici Splita s temperaturami okoli ničle povzroča hude težave v prometu, piše Dalmacija danas. Največ snega je trenutno na cesti med Dugopoljem in Mućem. Na Kočinjem brdu in na območju Konjskega je v snegu obstalo več tovornih vozil in avtobusov.