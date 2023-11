Na uvodni preizkušnji nove sezone svetovnega pokala v biatlonu sta Jakov Fak in Polona Klemenčič le 5,2 sekunde zaostala za prvimi slovenskimi stopničkami v novi sezoni. Odlično je bila tekaško razpoložena Klemenčičeva, ki je v zadnjem krogu skoraj ulovila lanskoletno zmagovalko svetovnega pokala, Francozinjo Julio Simon. Zmage sta se veselila Šveda Sebastian Samuelsson in Hana Öberg, ki sta za štirinajst sekund prehitela norveško dvojico.»Na prvih dveh streljanjih sem imela morda malce zmrznjene roke in sem težje streljala. Na srečo sta bili vsakič samo po ena poprava. Nato se je vse poklopilo in sem naredila dvakrat ničlo. V zadnjem krogu sem se skušala približati tudi Simonovi, ki pa je imela vseeno preveliko prednost,« je svoj boj za prve stopničke v karieri opisala Polona Klemenčič, biatlonka iz Nemilj pri Kranju, ki je imela manj uspeha na včerajšnji najdaljši ženski preizkušnji na 15 kilometrov. Na vsakem strelskem postanku je zgrešila po eno tarčo in bila 45.

Deset zgrešenih strelov Anamarije Lampič

Še več težav na strelišču je imela Anamarija Lampič, ki je že na sobotni tekmi mešanih štafet imela štiri poprave, v individualni tekmi pa mimo tarče ustrelila šestkrat. »Strelsko se mi zdi, da bi potrebovala malce več ogrevanja, ali pa eno brco v zadnjico. Škoda teh zgrešenih strelov, ker bi bila to drugače zelo dobra tekma, saj sem se tekaško počutila zelo dobro,« je po svojem 54. mestu dejala Lampičeva. Zato je bila boljše volje Lea Repinc iz Bohinja po tekmi na 15 km, ki je s 34. mestom prišla do svojih prvih točk v svetovnem pokalu. »Seveda mi je zdaj tudi malce žal tistih dveh strelov na tretjem streljanju, saj bi bilo lahko še precej bolje, če bi zadela,« je svoj nastop komentirala Lea Repinc, najmlajša v slovenskem taboru, ki se je z »ničlo« izkazala v sobotni tekmi mešanih štafet, v kateri so bili še Miha Dovžan, Matic Repnik in Lampičeva. Do zmage je v tej preizkušnji prišla Francija, medtem ko je bila Slovenija dvanajsta.

Čeprav so trije slovenski biatlonci prišli do točk svetovnega pokala na 20 kilometrov, je manjkal odmevnejši izid. Najbližje mu je bil s 23. mestom in dvema zgrešenima streloma Jakov Fak. Z dvema zgrešenima streloma je Lovro Planko z 31. mestom izenačil do zdaj svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu, dve mesti za njim z eno pokrito tarčo več pa je bil Dovžan.

Najbolj zadovoljen Uroš Velepec

»Na obeh tekmah smo imeli veliko možnosti še za kaj več, vendar smo bili premalo natančni na strelišču. Na žalost so vsi tekmovalci delali napake, ampak rezultati niso popolnoma slabi. Omeniti moramo najboljšo uvrstitev Repinčeve v karieri, Fak je za las zaostal za najboljšo dvajseterico, Planko je izenačil svoj najboljši rezultat, do točk je prišel tudi Dovžan. Tekem v Östersundu še ni konec in že nestrpno pričakujemo naslednje,« je slovenske nastope ocenil Ricco Gross, glavni trener slovenske reprezentance.

Med najbolj zadovoljnimi po prvi posamični moški preizkušnji je bil trener Uroš Velepec, ki vodi nemško reprezentanco, saj sta Roman Rees in Justus Strelow osvojila prvi dve mesti, tretji pa je bil lanskoletni zmagovalec svetovnega pokala Norvežan Johannes Thingnes Boe. Tridesetletni Rees je po 15 letih prvi nemški biatlonec v rumeni majici vodilnega v svetovnem pokalu, nazadnje pa so se Nemci dvojne zmage veselili januarja 2017 v Oberhofu. Danes in jutri v Östersundu ne bo tekem, v sredo pa se bo štafetna tekma žensk.

Tekači pod pričakovanji V Ruki se je v soboto in nedeljo nadaljeval svetovni pokal v teku na smučeh. Slovenski predstavniki se niso izkazali, saj so ostali brez uvrstitve med najboljših 30.Do točk so v soboto v tekmi na 10 km v klasični tehniki sicer prišli Eva Urevc, Anja Mandeljc in Miha Šimenc, Mandeljčeva in Šimenc pa tudi na včerajšnji še enkrat daljši preizkušnji v prosti tehniki. To je manj, kot so se nadejali v slovenskem taboru, ki boljše izide pričakuje konec tedna v Gällivareju na Švedskem.