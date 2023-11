Kako izpuhti bolnikova napotnica

Bolnik, ki je na svojo izkušnjo opozoril urad varuha človekovih pravic, je dan pred načrtovanim pregledom izvedel, da je bila njegova napotnica izbrisana. Razlage, kako lahko pride do take napake, niso enotne. Na izginjanje in nepojasnjene spremembe napotnic je nedavno naletel tudi ljubljanski zastopnik pacientovih pravic Marjan Sušelj.