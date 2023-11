Ljubljana. »Dejanje priznavam, nimam kaj lagati. Priznam tudi, da sem vzel 150 evrov z njenega bančnega računa na bankomatu, denar sem potreboval za poplačilo droge. Tedaj sem bil pijan, kadil sem tudi marihuano,« je pred ljubljansko sodnico Mojco Kocjančič povedal 40-letni Maročan Ali Safini, obtožen ropa mladega dekleta 20. oktobra 2019 v Ljubljani. Tožilstvo trdi, da je okoli 3. ure zjutraj dekle na silo odvlekel do bankomata v Kotnikovi ulici. Vzel ji je denarnico in telefon ter ji grozil s pretepom. Morala je na kolena, vzel je njeno bančno kartico in jo dal v bankomat. Potem ko je morala vtipkati PIN-številko in ko mu je izročila 150 evrov, ji je vzel še mobilni telefon in denarnico, vse skupaj je bilo vredno 210 evrov.

Sojenje je v petek potekalo prek videokonference iz zapora na Dobu, kjer obtoženi prestaja petnajstletno zaporno kazen zaradi dveh posilstev. Skupaj z obtoženim sta bila v sobi, kjer so opravili videokonferenco, še njegova odvetnica, ki mu jo je sodišče dodelilo po uradni dolžnosti, in prevajalec za arabski jezik. Ker je obtoženi krivdo za rop priznal, se je s tožilstvom pogodil za kazen leto in šest mesecev zapora. Sodnica Kocjančič je njegovo priznanje krivde sprejela in mu izrekla kazen, kot jo je predlagalo tožilstvo, torej leto in šest mesecev zapora. Ker pa je obtoženi na prestajanju petnajstletne zaporne kazni in ker je bil medtem, ko je v zaporu, obsojen še na štiri mesece zapora zaradi kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, saj je v azilnem domu 30. oktobra 2019, še preden je šel v pripor, poškodoval več stvari, mu je sodnica združila vse kazni. Enotna kazen zdaj znaša šestnajst let zapora, sodnica pa mu je izrekla tudi stransko kazen, izgon tujca iz države za pet let po prestani zaporni kazni. Oškodovanki, ki jo je oropal, mora vrniti še 210 evrov, ker pa je brez dohodkov, ga je sodišče oprostilo sodnih stroškov.

Žrtvi sta ga prepoznali

Obtoženi Maročan je bil zaradi brutalnih posilstev dveh študentk, ki ju je po prepričanju sodišča storil na zelo poniževalen in žaljiv način, obsojen na petnajstletno zaporno kazen, ki jo prestaja v zaporu na Dobu. Tožilstvo mu je očitalo, da je 20. oktobra 2019 v Ljubljani (le nekaj ur po ropu, ki ga je bil obtožen, op. p.) študentko prisilil k spolnemu odnosu, pri čemer je, da bi dobil svoje, uporabil tako grožnje kot silo. Obtoženi in 22-letna študentka, ki jo je napadel v njeni sobi v študentskem domu na Kardeljevi ploščadi, sta se večer prej spoznala na Metelkovi v Ljubljani. Nato pa sta se naslednji večer družila v skupni čajni kuhinji študentskega doma. Ko se je dekle od njega poslovila, je šla v svojo sobo, on pa ji je kljub njenemu nasprotovanju sledil in jo v sobi posilil. Po dogodku se je šla študentka oprhat, obtoženi pa za njo, kjer jo je znova spolno zlorabil.

Potem je odšel, dekle pa se je zaupala sostanovalcu in domačim, nakar so poklicali policijo. Prijet je bil šele kakšnih deset dni pozneje, ko je spolni napad prijavila dekle, ki je obtoženega 30. oktobra 2019 prav tako srečala na Metelkovi. Kot izhaja iz obtožnice, ji je Safini ponujal denar in droge v zameno za to, da stori, kar od nje želi. Ker je ponudbo zavrnila, ji je najprej grozil, da jo bo zabodel, potem pa jo z nožem porezal po obrazu. Pod prisilo jo je odvedel do ploščadi bližnjega muzeja in jo tam spolno napadel, rešil pa jo je naključni mimoidoči, ki ga je prosila za pomoč. Policija ga je še isto noč prijela, a je zanikal, da bi žrtvama naredil kar koli proti njuni volji. Obe žrtvi sta ga prepoznali kot napadalca.

V Sloveniji že večkrat kaznovan

Safini, ki je kot migrant prišel v Evropo, se je rodil v maroški Casablanci, kot pomorščak se je vse do leta 2010 preživljal z delom na veliki ribiški ladji. Po »političnem problemu«, ki pa ga na predobravnavnem naroku, ki je še bil odprt za javnost, ni natančneje opisal, je tistega leta iz domovine pobegnil v Španijo. Nekaj časa je očitno preživel tudi v Franciji, kjer živita njegova nekdanja soproga in sestra, pri kateri živi njegov otrok. Nato ga je pot zanesla v Slovenijo. Sicer pa je obtoženi Safini stari znanec policije. V sodni preiskavi je povedal, da v Maroku ni prišel navzkriž z zakonom. So pa ga organi pregona obravnavali v Sloveniji, Skandinaviji, Nemčiji in Avstriji, kjer je preživel nekaj časa. Sam pravi, da je zaporno kazen prestajal samo pri nas. V Sloveniji je bil štirikrat obsojen, in sicer zaradi ropa, dveh tatvin in kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Za ta kazniva dejanja je dobil krajše pogojne kazni oziroma za eno od tatvin tri mesece zapora. Pred leti naj bi pri nas zaprosil za mednarodno zaščito, a so prošnjo zavrnili.