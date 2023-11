Kralji iz mesta angelov so se z novo zmago prebili na drugo mesto zahodne konference. Z 29 točkami zaostajajo zgolj za prvaki Vegas Golden Knights, ki imajo 30 točk, a je Kopitarjevo moštvo odigralo dve tekmi manj. Vegas je v preteklem večeru doma izgubil proti Arizona Coyotes z 0:2.

Pri tokratnem uspehu Los Angelesa je bila v ospredju izjemna obramba, ki je gostom iz Montreala uspešno zapirala pot do gola. V golu pa je Phoenix Copley ustavil vseh 18 poskusov gostov in tako tretjič v karieri zaklenil svoja vrata.

»Trenutno igramo odlično kolektivno igro, tako moramo tudi nadaljevati,« je ocenil vratar Los Angelesa, ki se je po nekonsistentnih predstavah v pretekli sezoni letos odločil za dodatne treninge. Pohvalil je obrambno igro svojega moštva: »Pred mano fantje igrajo odlično, kar mi je v veliko pomoč. Jaz pa dodatno treniram, da bi lahko prikazal najboljše predstave.« Gostje so v prvi tretjini prišli zgolj do enega strela. Na drugi strani je domačine po več napadalnih akcijah v vodstvo v 16. minuti povedel Carl Grundstrom, ki je z močnim strelom zadel z vrha desnega kroga.

V obrambi Los Angelesa je Andreas Englund pohvalil delo soigralcev na sredini ledene ploskve. »V sredini smo res odlični, kar na pomaga potem v obrambni tretjini, ker nasprotniki pogosto na silo pošiljajo plošček naprej,« je dejal. Los Angeles je vodstvo nato povišal v drugi tretjini, ko je v 30. minuti prvi od dveh zadetkov na tekmi dosegel Trevor Moore. Tako kot pri prvem je bil znova pri pripravi akcije vpleten Pierre-Luc Dubois.

V zadnji tretjini sta končni izid z goli za domačine v 44. in 54. minuti postavila Trevor Lewis in Moore. Kralji in Kopitar bodo zdaj imeli nekaj dni počitka, naslednja tekma jih namreč čaka v noči s srede na četrtek, ko bodo gostili Washington Capitals z zvezdnikom Aleksom Ovečkinom na čelu.

Poleg poraza Las Vegasa, ki ni našel pravega odgovora proti Arizoni, so v pretekli noči med vodilnimi v zahodni konferenci poraz doživeli tudi Vancouver Canucks. S 4:3 so bili na domačem ledu boljši hokejisti San Joseja. Vancouver ima ob 14 zmagah zdaj sedem porazov in je s tremi odigranimi tekmami več od Los Angelesa izenačen s kralji po točkah.

V vodstvu v ligi so sicer po preteklem večeru New York Rangers, ki so na srečanju vodilnih moštev vzhodne konference s 7:4 v gosteh premagali Boston Bruins. V težko pričakovanem obračunu dveh ustanovnih moštev lige NHL so v prvi tretjini z 2:0 povedli povedli gostje, vendar so domačini izenačili z dvema zadetkoma v 24 sekundah.

Z drugim golom Chrisa Kreiderja so še pred koncem prvega dela znova povedli Newyorčani, takoj v začetku druge tretjine pa je David Pastrnak poskrbel za novo izenačenje pri 3:3. V zadnjih štirih minutah druge četrtine so se nato gostje z dvema novima hitrima zadetkoma vendarle dokončno odlepili od domačinov.

Za vodstvo s 6:3 je nato v drugi minuti zadnje tretjine poskrbel Tyler Pitlick, razlike treh zadetkov pa Boston ni uspel več nadoknaditi. Obe moštvi imata zdaj po 31 točk, Boston pa je odigral tekmo več.

Na gostovanju so v pretekli noči slavili tudi Philadelphia Flyers, ki so z zmago 1:0 prekinili niz treh zaporednih zmag New York Islanders. Zmagi na domačem ledu so medtem zabeležili Pittsburgh Penguins in New Jersey Devils. Pingvini so z odločilnim golom Erika Karlssona 28 sekund pred koncem s 3:2 premagali Toronto Maple Leafs, vragi pa so s 7:2 premagali Buffalo Sabres. Medtem so Colorado Avalanche doma zabeležili šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah, ko so s 3:1 premagali Calgary Flames.