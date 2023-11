Trener slovenske vrste Ricco Gross je tokrat dal priložnost dvema mladima tekmovalcema. Ta sta imela slabo izhodišče, saj je izkušeni Dovžan po petih popravah na strelišču prvo predajo končal kot 15. Debitant v eliti Repnik pa je s strelsko ničlo sicer nazadoval na 18. mesto, na 15. mesto pa se je povzpela Lena Repinc, prav tako 100-odstotna na strelišču.

Anamarija Lampič je nato vnovič dokazala, da v smučarskem teku sodi v vrh biatlonske karavane. Vendar pa je na drugem streljanju porabila vseh osem strelov in morala enkrat v kazenski krog. Izgubljeno je delno nadomestila v smučini in se prebila na 12. mesto, s kanček boljšim streljanjem bi ekipo lahko pripeljala med prvo deseterico.

V boju za zmago sta Norvežana Tarjei Boe in Johannes Thingnes Boe zanesljivo opravila svojo nalogo. Nato pa se je še kako poznalo, da sta po lanski sezoni karieri končali Marta Olsbu Roeiseland in Tiril Eckhoff, kar so izkoristile tekmice. Do zmage so prišli Francozi, za katere sta v drugem delu nastopili Justine Braisaz Bouchet in Lou Jeanmonnot.

Že pred tem sta bila na tekmi mešanih parov Jakov Fak in Polona Klemenčič četrta in napovedala zanimivo sezono. Ta se bo v posamični konkurenci začela v nedeljo z najdaljšima disciplinama na 15 km za ženske (11.20) in 20 km za moške (14.30).

"Za nami je zelo uspešen dan. Predvsem četrto mesto Jake in Polone je bilo res dobro. Izjemen začetek sezone za nas. Vsaj malo sem zadovoljen tudi z nastopom mešane štafete. Lena in Matic sta se izkazala z brezhibnim strelskim nastopom. V primeru streljanja Anamarije za tekmo v sprintu je bilo 70-odstotno, kar je za nas zelo spodbudno. Zdaj se bomo pripravili na jutrišnje individualne nastope in upamo na najboljše," je slovenske nastope ocenil trener Ricco Gross.

Ta bo v nedeljo dal priložnost vsem štirim dekletom, nastopila bo tudi Živa Klemenčič, v moški konkurenci pa bosta ob Faku in Dovžanu nastopila še Lovro Planko in Anton Vidmar.