Norvežan Erik Valnes, ki je v petek dobil uvodno sprintersko preizkušnje nove sezone, je bil tretji (+ 9,7) in bo tako obdržal rumeno majico vodilnega v skupnem seštevku svetovnega pokala. Četrti je bil še en Norvežan Paal Golberg, lanski zmagovalec seštevka tekem na razdaljo, peti pa Britanec Andrew Musgrave.

Valnesov najbližji zasledovalec, njegov rojak in branilec velikega kristalnega globusa z lanske sezone Johannes Hoesflot Klaebo, ima v začetku sezone 50 točk zaostanka. Klaebo, ki očitno še ni povsem svež po okužbi s koronaviruson ob zaključku priprav, je bil 14. Za Nyengeta je to komaj druga zmaga v svetovnem pokalu, pred tem je bil najboljši na 50 km marca 2022 v Oslu.

Od Slovencev je prvo tekmo na razdaljo najvišje končal Šimenc na 48. mestu in s tem še ujel prve točke v sezoni. Črv je v konkurenci 88 tekačev končal na 76. mestu. Na startni listi je bil od Slovencev še Miha Ličef, a slednji tekme ni začel. Šimenc je imel po polovici proge 52. vmesni čas z 41,4 sekundami zaostanka. V drugem krogu se je zaostanek povečal na končnih 1:23,5, kar je bilo dovolj za prvo petdeseterico in nekaj malega zaloge točk.

Žensko preizkušnjo je pred tem dobila Švedinja Ebba Andersson s slabimi petimi sekundami naskoka pred Američanko Rosie Brennan in rojakinjo Frido Karlsson. Slednja je oblekla tudi majico vodilne v skupnem seštevku svetovnega pokala. Slovenki Eva Urevc in Anja Mandeljc sta za zmagovalko zaostali več kot dve minuti ter tekmo sklenili na 41. in 47. mestu, vendar sta prav tako prišli do uvodnih letošnjih točk.

Od Slovenk se je v rahlo sneženi Ruki prva na pot podala Mandeljc. Po prvem krogu je imela 49. vmesni čas z zaostankom 1:20,9 minute. Hitrejša je bila Urevc, ki je imela po polovici na 40. mestu deset sekund manj zaostanka za Andersson. Njun zaostanek se je nato povečal, a sta Slovenki izgubili manj kot v prvem krogu. Končni zaostanek Urevc je bil 2:12,5 minute, Mandeljc pa 2:32,2 minute.

V nedeljo bosta na sporedu še tekmi na 20 km s skupinskim startom v prostem koraku.