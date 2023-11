Po petkovem uvodnem sprintu, kjer je prav tako slavila Švedinja Emma Ribom, je danes sledila še uvodna preizukšnja na razdaljo. Slovenk v petek ni bilo na startu sprinta, tokrat pa sta nastopili Urevc in Mandeljc. Za zmagovalko sta zaostali več kot dve minuti, a točke tudi letos delijo za prvo petdeseterico, tako da sta Slovenki prišli do prvih točk v novi sezoni. Podobno kot v petkovem sprintu so tudi današnjo žensko tekmo v samem vrhu krojile švedske tekmovalke. Na najnižjo stopničko na zmagovalnem odru je stopila Frida Karlsson (+ 9,9), četrta je bila z zaostankom več kot 20 sekund Moa Ilar. Sledili sta Nemki Katharina Hennig in Victoria Carl, sedma pa je bila lanska dobitnica malega kristalnega globusa za seštevek tekem na razdaljah, Finka Kerttu Niskanen.

Andersson je v lanskem seštevku tekem na razdaljah osvojila deveto mesto. Za 26-letnico je to šesta zmaga v svetovnem pokalu in bo tako oblekla rdečo majico vodilne v seštevku discipline. Rumeno majico vodilne v skupnem seštevku bo prevzela danes tretja Karlsson.

Ob 12.15 se bo začela še moška preizkušnja na 10 km. Na startu bodo od Slovencev Miha Šimenc, Miha Ličef in Vili Črv. V nedeljo bosta še tekmi na 20 km s skupinskim startom v prostem slogu.