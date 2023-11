Zaradi delovni zapor so zastoji tudi na gorenjski avtocesti pred Vodicami proti Ljubljani (zamuda 10 minut), na primorski avtocesti pred Razdrtim proti Kopru (zamuda 10 minut) in na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru (zamuda 5 minut).

Na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru bosta do jutri do 20. ure zaradi del zaprta vozni in odstavni pas. Danes in jutri med 7. in 15. uro pa bo med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Štajerska avtocesta bo danes od 20. ure do nedelje do 20. ure zaprta med priključkoma Celje center in Slovenske Konjice proti Mariboru.

Na štajerski avtocesti je zaradi del zaprt vozni pas med Dramljami in predorom Golo rebro v smeri Maribora. Na dolenjski avtocesti bo do 21. ure zaprt vozni pas mimo priključka Šmarje Sap proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Ljubljani bo do 20. ure zaprt vozni pas. Cesta Litija-Zagorje bo pri Šklendrovcu bo zaprta do 17. ure.

Cesta Brezno-Podvelka-Ribnica na Pohorju bo zaradi del zaprta med 27. novembrom in 3. decembrom.

