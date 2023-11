Kralji so mrežo račk načeli sredi prve četrtine, ko je Kopitar uspešno podal Kevinu Fiali. Dve minuti zatem je povišal Arthur Kalijev. V uvodu druge tretjine so bili še dvakrat hitro natančni po zaslugi Quintona Byfielda in Fiale. Vmes je Radko Gudas dosegel prvi gol za Anaheim, v začetku zadnje tretjine je na 5:1 z desetim golom v sezoni povišal Kopitar, Alex Killorn pa je postavil končni izid dvoboja.

Pri Los Angelesu so se z dvema podajama izkazali še Trevor Moore, Adrian Kempe in Drew Doughty. Za kralje je to četrta zaporedna zmaga, na gostovanju pa so na uvodu sezone še neporaženi. Slavili so na vseh devetih tekmah in so tako le še eno zmago oddaljeni od rekorda lige Buffalo Sabres iz sezone 2006/07, ki so takrat sezono odprli z desetimi gostujočimi zmagami.

Kopitar je vpisal dve točki, zanj pa je to že 757. podaja v karieri. Z njo je izenačil rekord ekipe v podajah in je zdaj poravnan z Marcelom Dionnom. Za Kopitarja je to 287. tekma v ligi NHL, v kateri je dosegel več kot eno točko.

Prav tako je s tem Kopitar podaljšal niz točk proti Anaheimu na osem zaporednih tekem (4 goli in 10 podaj) in postal prvi igralec v zgodovini lige, ki mu je takšen podvig proti Anaheimu uspel v treh različnih obdobjih. To mu je prvič uspelo med novembrom 2011 in aprilom 2013, nato še med apriloma 2014 in 2016.

Kralji so s 27 točkami tretji v zahodni konferenci. Dve točki več imajo drugouvrščeni Vancouver Canucks, tri pa branilci naslova Vegas Golden Knights. Los Angeles bo že danes ob 22. uri po slovenskem času igral naslednjo tekmo, ko bo doma pričakal Montreal Canadiens. Predzadnja ekipa atlantske skupine je tokrat v gosteh po izvajanju kazenskih strelov s 3:2 premagala San Jose Sharks.

»Začeli smo dobro, izkoristili prva dva 'power playa'. Vedeli smo, da imajo precej kazni v tej sezoni, zato smo se želeli na to pripraviti. Zelo je bilo pomembno, da smo začeli s tem. Za nas je bil pomemben tudi gol Byfielda, saj je bil preprost in nič posebnega. Po njem smo bili morda preveč zadržani, nismo prebijali tekmeca, kot bi morali, a se učimo sproti,« je po tekmi dejal trener kraljev Todd McLellan.

Po dnevu premora zaradi zahvalnega praznika onstran Atlantika je bilo tokrat v ligi NHL odigranih kar 15 tekem. Vodilna ekipa vzhodne konference Boston Bruins je na domačem ledu izgubila proti Detroit Red Wings z 2:5. Boston je sicer šele drugič v sezoni izgubil po rednem delu tekme, na vrhu vzhoda pa ima dve točki več od New York Rangers.

Te so danes na gostovanju s 3:1 ugnali Philadelphia Flyers za 12 zmago na 14 tekmah. Za New York je dva gola dosegel Mika Zibanejad, Igor Šesterkin je zbral 36 obramb.

Tudi na preostalih dvobojih so bile uspešnejše predvsem gostujoče zasedbe. Do visokih zmag so prišli hokejisti Nashville Predators nad St. Louis Blues z 8:3, Tampa Bay Lightning nad Carolino Hurricanes z 8:2 ter Calgary Flames s 7:4 nad Dallas Stars.