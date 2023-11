Video je postal viralen, ker se v njem 34-letni filmski ustvarjalec norčuje iz tega, kako ga dojema del javnosti. Film se začne z zbujanjem v postelji, nad katero visi portret slavne mame. Sledijo telovadba, meditacija in prha. V kopalnici je uokvirjena slika njegovega očeta. Nato se svež in spočit Jack Henry Robbins odpravi v mesto. Med sprehodom po Manhattnu kupi dve kavi »to go« in se z njima napoti na obisk k svoji mami, ki se, kot pojasni, vedno razveseli, ko se na njenih vratih pojavi njen ljubljeni sin. Med snemanjem selfijev ob njeni vitrini z najpomembnejšimi nagradami Jack pojasni, da je njegova mama njegova najpomembnejša učiteljica ne le igranja, filma in odnosov v industriji, ampak tudi – življenja. Brezsramno spogledovanje je uvod v prepir o denarju in dediščini, v katerem ji zagotavlja, da je njen denar pravzaprav njegov, saj se bo to prej ko slej zgodilo, najbolje pa zdaj.

Nato se skupaj zapreta v temno omaro, kjer iz nje skuša iztisniti umetniški talent in si ga prisvojiti. »To je tako naporno, da morava potem oba v posteljo,« je sklenil Jack Henry Robbins, ki si je za izvirnost in cinizem v spotu zelo hitro prislužil 100.000 všečkov. x