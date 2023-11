»Nismo se videli osem let, kar je dolgo obdobje. Človek se v tem času precej spremeni, si postavi veliko vprašanj, začne gledati na to, kaj mu je najpomembnejše v življenju. Da je srečen: sam s seboj, z družino, najbližjimi, da ima rad to, kar dela in ustvarja,« je nadaljeval 61-letni Sarajevčan, ki je imel na vseh štirih koncertih tudi številne goste, med drugimi slovensko pevko Senidah, s katero je pred leti posnel skladbo z naslovom Dođi.

V času pred koncerti in po njih Dino Merlin medijem menda ni posvečal pretirane pozornosti in se jih je bolj kot ne izogibal, sicer pa je vse skupaj minilo v odličnem vzdušju z zadovoljnimi obiskovalci in brez incidentov. Teh so se nekateri bali, potem ko so zaradi domnevnih protisrbskih izjav Merlina v preteklosti, ko naj bi dejal, da so Srbi bolni in da bo v Beograd prišel šele, ko bo uničen z granatami, številni podpisali celo peticijo proti nastopu priljubljenega glasbenika. Ta je sicer večkrat zatrdil, da ni nikdar rekel nič takega, kar mu očitajo, kar je ugotovilo tudi sodišče.