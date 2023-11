#rtvs Zaposleni so šokirani nad seznamom “nepotrebnih stroškov”

Zaposleni na RTV Slovenija so se burno odzvali na seznam možnih ukinitev programov in enot, od regionalnih programov v Kopru in Mariboru do obeh glasbenih orkestrov in založbe ZKP. Zaposleni in vodstvo javnega zavoda pričakujejo tudi odziv vlade, ki naj bi pomagala krpati letošnjo desetmilijonsko finančno luknjo.