Včeraj ob 7. uri zjutraj (ob 6. uri po našem času) je vendarle začelo veljati štiridnevno premirje v Gazi, med katerim naj bi Hamas izpustil 50 zajetih Izraelcev (žensk in otrok), Izrael pa 150 zaprtih Palestincev (žensk in mladoletnih). Vse do začetka premirja ob 7. uri so Izraelci bombardirali Gazo, tako severni kot južni del. Še ob 7.15 so potekali boji v mestu Gaza. Zatem je nastopila tišina.

Popoldne je potem Hamas v Gazi izpustil dogovorjenih prvih trinajst izraelskih talcev, poleg njih pa še deset Tajcev in Filipinca, ki so bili med ugrabljenimi v napadu v Izraelu v začetku oktobra. Skupno je bilo zajetih 26 vzhodnoazijskih talcev. Tajska vlada je pred tem ločeno dosegla dogovor s Hamasom o njihovi brezpogojni izpustitvi, kar naj ne bi imelo nobene zveze z dogovorom med Hamasom in Izraelom. V Hamasovem pokolu 7. oktobra je sicer umrlo 39 Tajcev. Več tisoč Tajcev in Filipincev namreč dela na izraelskih kmetijah.

Izrael izpustil tudi štirinajstletnika

Trinajst izraelskih talcev, ki so bili v jetništvu 48 dni, je vojaško krilo Hamasa predalo Rdečemu križu, ta pa jih je odpeljal do mejnega prehoda Rafa med Egiptom in Gazo, kjer so jih na egiptovski strani meje prevzeli štirje izraelski helikopterji z dvema zdravnikoma. Otrokom, med katerimi so mnogi 7. oktobra postali sirote, so posebej za to usposobljeni izraelski vojaki pojasnili, da jih bodo odpeljali k sorodnikom. Talce naj bi najprej odpeljali v različne izraelske bolnišnice. Pripadniki izraelskih tajnih služb pa so osvobojenim Izraelkam zastavili nekaj vprašanj.

Malo po izpustitvi prvih trinajstih talcev so Izraelci na Zahodnem bregu izpustili oziroma izročili Rdečemu križu 24 zaprtih Palestink, med katerimi so bile nekatere obsojene za napad na izraelske vojake, in 15 palestinskih mladoletnikov, ki so večinoma zaprti zaradi metanja kamenja v izraelske vojake. Oboji so bodisi iz Vzhodnega Jeruzalema bodisi z Zahodnega brega, nekatere pa so v zaporu zadrževali brez pravne podlage in ne da bi videli sodnika. Eden od izpuščenih Palestincev je star 14 let. Izpuščeni Palestinci so sicer pogosto kmalu znova aretirani.

Prvi dan premirja dve smrti

Štiridnevno premirje, prvo po 7. oktobru, so med drugim pozdravili palestinski, egiptovski in ameriški predsednik, torej Mahmud Abas, Abdel Fatah Al Sisi in Joe Biden. Več voditeljev držav, kot denimo francoski predsednik Emmanuel Macron, pa se je zavzelo za trajno premirje. Vendar so izraelska letala v petek nad južnim delom Gaze odvrgla na tisoče letakov, na katerih Palestince opozarjajo, naj se ne vračajo na sever, ker se bo po koncu štiridnevnega premirja kopenska ofenziva z napadi iz zraka, kopnega in morja nadaljevala. Še včeraj je izraelska vojska razgnala množico Palestincev, ki je bila na poti na sever Gaze. Dva Palestinca sta umrla, vsaj enajst pa je ranjenih.

Hamasova vlada v Gazi je sporočila, da je v 48 dneh izraelskih napadov umrlo 14.854 Palestincev, od tega 6150 otrok, ranjenih pa je bilo 36.000 ljudi. Tiskovni predstavnik Unicefa James Elder je dejal, da bo premirje omogočilo iskanje ubitih pod ruševinami in njihov pokop. Po njegovih ocenah je samo na severu Gaze, ki je veliko bolj prizadet kot jug, tako zakopanih tisoč otrok.

Premirje naj bi omogočilo tudi prihod od 200 do 300 tovornjakov s humanitarno pomočjo na dan, kar bi moralo zadoščati za vse prebivalce Gaze, ki so v zadnjih tednih stradali in trpeli zaradi pomanjkanja vode.

*** 26 talcev, ki jih je zajel Hamas, je iz vzhodne Azije, enajst jih je bilo včeraj izpuščenih ločeno od dogovora z Izraelom.