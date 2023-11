#glosa Novi obrazi​

Priljubljenost predsednika vlade Roberta Goloba je strmoglavila kot delnice na borzi na črni petek. Kot reaktivno letalo brez vseh motorjev in s pijanim pilotom za krmilom. Kot divja raca, ki jo v letu ustreli divji lovec. Strmoglavila je kot lahko strmoglavi le priljubljenost slovenskega politika, ki ga volilci izvolijo kot nov obraz, ki bo enkrat za vselej pometel z janšizmom in Janezom Janšo osebno. Kot je strmoglavil Miro Cerar, kot je v koruzo strmoglavil Marjan Šarec in kot je na zadnjih javnomnenjskih anketah globoko strmoglavil Robert Golob. Pač nimamo sreče v Sloveniji s temi novimi obrazi, res ne. Pa res?