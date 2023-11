O upravljanju države

Uspešnost države in splošno zadovoljstvo njenega prebivalstva sta predvsem odvisna od njenega upravljanja. Slovenci žal svoje države ne upravljamo dobro, kar se odraža tudi v tem, da imamo po letu 2012 ta čas že šesto vlado in tudi ta bo težko vzdržala štiriletni mandat. Upravljanje države je nedvomno osrednji problem naše družbe in zato naj ne bo odveč, če bralcem ponudim svojo razlago, kaj ga povzroča in kako ga pozdraviti.