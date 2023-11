Chateau Figeac 2020

Še eno zelo konkretno bordojsko vino, ki v spletnih prodajalnah komaj presega ceno 250 evrov, je na Sucklingovi letošnji lestvici. Avstralski ocenjevalci so ga postavili na četrto mesto in mu namenili nepozabnih 100 točk. Zavohali in okusili so vijolice in rdeče vrtnice, češnje, ribez in črne tartufe. Dih jemajoče in veličastno vino, so se izrazili in predlagali, da ga ne odpirate pred letom 2028. Merlot, kabernet frank in kabernet sauvignon v skoraj enakomernih odmerkih iz kleti v legendarnem St. Emilionu naj ne bi vseboval žvepla.